Katze wird aus fahrendem Auto geworfen und stirbt

Der Vorfall ereignete vorletztes Wochenende bei der 3er-Tramstation an der Place Mermoz. «Plötzlich kam ein Auto, hupte, bremste ab und es wurde etwas aus dem Fenster geworfen», erzählt der 20-Jährige. Zuerst habe er gedacht, dass es sich um einen Plastiksack handelt. «Dann begann es zu zappeln und zu zucken und ich sah, dass es eine Katze ist», sagt er.

Muss ich die Kosten tragen, wenn ich ein fremdes Tier zum Tierarzt bringe?



Unfall:

Jein. Rechtlich gilt immer die Person als Auftraggeber, die das Tier zum Arzt gebracht hat und an die dieser später die Rechnung stellen darf. Wenn es sich aber um einen Unfall handelt, wird der Fall normalerweise zur Versicherungssache und die Kosten später von der Haftpflichtversicherung übernommen.



Auffinden:

Handelt es sich nicht um einen Unfall sondern um ein Auffinden eines verletzten oder in Not geratenen Tieres, gilt rechtlich auch hier wieder die Person als Auftraggeber, die das Tier zum Tierarzt gebracht hat und die die Kosten tragen müsste. Das sei aber auch vom Tierarzt abhängig - manche würden im Notfall auch gratis behandeln.

Auch deswegen sei es am besten, direkt die Polizei zu informieren, da man dann nicht als Auftraggeber gilt und somit die Kosten nicht tragen muss.



Quelle: Schweizerischer Tierschutz

Täter haute ab

Danach sei das Auto davongerast, während das Tier qualvoll sterbend auf dem Asphalt lag. Das Kennzeichen habe er in der Dunkelheit nicht erkennen können. «Eine Frau alarmierte die Polizei, aber die kam nicht», sagt der Zeuge. Tatsächlich habe das Tier am nächsten Morgen immer noch dagelegen.

Dass die Katze beim Aufschlag auf die Strasse tödlich verletzt wurde, glaubt der Basler indes nicht. «Dafür fuhr das Auto nicht schnell genug. Das Tier muss schon zuvor gelitten haben», sagt er. Von den französischen Behörden war nichts zu dem Vorfall zu erfahren.

Tierquälerei ist ein Offizialdelikt

Bei der französischen Tierschutzorganisation SAP zeigt man sich schockiert über den Vorfall. «Das ist eine schreckliche Tat», sagt Mathieu Spenle vom SAP Mulhouse. «Wer so etwas tut, muss in Frankreich mit mindestens einem Monat Gefängnis rechnen.»

Auch der Schweizerische Tierschutz verurteilt die Tat als Tierquälerei und mahnt, solche Beobachtungen unbedingt der Polizei zu melden: «Im Fall der aus dem Autofenster geworfenen Katze handelt es sich um ein Offizialdelikt», sagt Sprecherin Helen Sandmeier. Zeugen sollten sich wenn möglich Hinweise einprägen, anhand derer die Polizei später die Täter ermitteln könnte.

In der Schweiz sei man generell sogar verpflichtet, die Polizei bei verletzten, verunfallten oder anderweitig in Not geratenen Tieren zu verständigen: «Nach einem Unfall muss laut Strassenverkehrsgesetz der Besitzer oder die Polizei informiert werden, und zwar auch dann, wenn das Tier sich vom Unfallort entfernt hat», erklärt die Sprecherin.

Geflüchtete Tiere könnten schwer verletzt irgendwo in Deckung liegen und tagelang leiden. Ein von der Polizei hinzugezogener Wildhüter würde das Tier suchen und sich entsprechend darum kümmern, sagt Sandmeier.

«Verunfallte Tiere nicht bewegen»

Weil man trotz guter Absichten auch ungewollt viel falsch machen könne, rät Sandmeier, «das verunfallte Tier nicht zu bewegen, da die Bewegungen zu weiteren Verletzungen oder sogar zum Tod führen könnten». Sollte das Tier in einer Gefahrenzone liegen, könne es da entweder rausgeholt oder die Unfallstelle entsprechend mit einem Warndreieck abgesichert werden.

Bei Wildtieren ist aber Vorsicht geboten: «Handelt es sich um ein Wildtier, wie beispielsweise ein Wildschwein oder Reh, raten wir dringend davon ab, sich diesem zu nähern. Aus Angst oder in Panik könnte es umstehende Personen ungewollt verletzen», so die Tierschützerin.

Flyer für Notsituationen

Als Strassenverkehrsteilnehmer kann jeder jederzeit, auch der Passant, in einen Unfall mit Tieren verwickelt werden. Daher ist es wichtig zu wissen, wie man in einem solchen Fall richtig reagiert.

Der Schweizerische Tierschutz hat zu diesem Zweck einen Flyer herausgegeben, den jeder Autofahrer idealerweise im Handschuhfach aufbewahrt.





(las/sis)