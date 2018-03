Kran kippt und lässt das Internet rätseln

In der Hohenrainstrasse in Pratteln kam es zu filmreifen Szenen. Ein Kran des Modells Manitou stand mit ausgefahrenem Teleskoparm vornübergekippt vor einem Wohnblock. Ein aufgeregter Bauarbeiter lief um ihn herum. Kurz darauf kippt der Kran wieder zurück, wippt auf seinen grossen Rädern noch einige Zeit hin und her, bis er in einer normalen Position zum Stehen kommt.

Die zwei Männer, die im Führerhaus sassen, hatten sich offenbar verschätzt. Jetzt rätselt die Facebook-Gemeinde, wie es buchstäblich zum Vorfall kommen konnte.



War es Fahrlässigkeit?

Ein User vermutet gar Fahrlässigkeit: Die elektronische Überlastungssicherung müsse ausgeschaltet worden sein, dass das überhaupt habe passieren können, heisst es im Kommentar. Was genau da Schweres am Kranarm hing, wird im Video nicht ersichtlich.

Das Ganze ging offenbar glimpflich aus. Alle Beteiligten inklusive Manitou blieben unverletzt. Von der zuständigen Firma wollte am Dienstag gegenüber 20 Minuten niemand Stellung zu dem Vorfall nehmen.

(sis)