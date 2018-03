Für Abzockermieten ist die Uhr abgelaufen

Für 70 Franken pro Nacht gibt es unweit der Messe ein Schlafzimmer während der Baselworld. Auf Airbnb finden sich noch dutzende preisgünstige Angebote. Wer in den kommenden Tagen noch eine Übernachtungsmöglichkeit in Basel braucht, kann ein Schnäppchen machen. Letztes Jahr wäre das noch undenkbar gewesen. Als die Baselworld noch boomte, konnten Private ihre Betten zu scheinbar jedem Preis vermieten. Damit ist jetzt Schluss.

An der immer noch grössten Uhren- und Schmuckmesse der Welt stellen heuer auf einem Drittel weniger Fläche noch 700 Aussteller aus, letztes Jahr waren es noch fast doppelt so viele. Zudem wurde die Messedauer von acht auf sechs Tage verkürzt. «Die Unterkünfte, die als Überlaufgefässe dienten, spüren das zuerst», sagt Christoph Bosshardt, Vizedirektor von Basel Tourismus. Das seien in erster Linie Hotels im Umland und die sogenannte Parahotellerie. Letzteres sind private Betten, die auf Buchungsplattformen wie Airbnb feilgeboten werden.

Abzocker machen kein Geschäft mehr

Ein Blick auf die Buchungsportale bestätigt die Einschätzung von Bosshardt. Auch Simone Busch, Managerin von Basellodging, kommt zu diesem Schluss. Ihre Agentur vermittelt seit Jahren Wohnungen an Messegäste. Und sie hat noch eine ganz andere Vermutung, weshalb die Messegäste den privaten Betten fernbleiben. «Ohne Service die Kunden auspressen, läuft nicht mehr. Das ist Abzocke», sagt sie. «Das Problem ist selbstverschuldet, das musste ja so kommen.»

Basellodging selbst habe nur geringfügig weniger Buchungen. «Wir haben eine treue Stammkundschaft», so Busch. Ihre Wohnungen haben allerdings einen gehobenen Standard und werden täglich gewartet. Zudem habe man nicht an der Preisschraube gedreht, wie das viele andere taten.

Messegäste beklagten sich seit Jahren

Den Aussstellern ging diese Entwicklung schon länger gegen den Strich. In den letzten Jahren mehrten sich die Klagen, dass man abgezockt werde. Solange aber die Nachfrage hoch genug war, wurden die Preise, wenn auch widerwillig bezahlt. Jetzt ist die Nachfrage eingebrochen und die Preise stürzen hinterher.

