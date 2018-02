Kudu-Mama pflegte ihren Sohn Ochuko bis er starb

Am Mittwoch hatte der Zoo das Jungtier erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Nun ist das kleine Böckchen Ochuko mit den niedlichen Segelohren tot – vermutlich verstorben an den Folgen eines Sturzes. Wie der Zoo am Donnerstagmorgen kommunizierte, sei die genaue Todesursache noch nicht bekannt.

«Wir vermuten, dass sich die Kudu-Herde vor etwas erschreckt hat und daraufhin in ihren Stall geflüchtet ist», erzählt Sprecherin Tanja Dietrich. Ochuko folgte dem Herdentrieb. Im Gedränge habe er sich dann in einem Sichtschutz aus Ästen verheddert und sei zunächst liegengeblieben.

«Seine Mutter schaute immer wieder nach ihm»

Als eine Zoo-Tierärztin ihn aus seiner misslichen Lage befreite, sprang er auch sogleich davon. Später sei er dann aufgrund seines Zustandes in ein separates Stallabteil gebracht worden. Stundenlang blieb das kleine Böckchen dort liegen. «Seine Mutter und die Herde haben immer wieder nach ihm geschaut und ihn abgeleckt», erzählt Dietrich. Die Tierärzte waren optimistisch, dass Ochuko sich wieder erholen würde. Auch trank er das ihm angebotene Wasser.

Trotz aller Bemühungen und entgegen der guten Anzeichen verstarb das Kudu-Baby noch am Abend. Das Bedauern im Zoo sei gross. Um die genaue Todesursache herauszufinden, wird Ochuko nun im Institut für Tierpathologie in Bern untersucht.

«Ochuko wurde nur zwei Monate alt»

Der kleine Paarhufer hatte am 1. Dezember das Licht der Welt erblickt. Mit nur knapp vier Kilogramm war er für ein männliches Junges bei seiner Geburt aussergewöhnlich leicht. Ochuko konnte dies aber schnell aufholen und folgte der Gruppe seit vergangener Woche auch auf die Aussenanlage.

Bis vor seinem Tod trank er noch regelmässig Milch bei seiner Mutter Cony (5). Die für Kudus typische «Abliegerzeit» hatte er hinter sich und so spazierte er bereits mit der Herde mit. Die Wochen nach der Geburt war er für das Publikum kaum zu sehen – er lag versteckt im Stroh, Mutter Cony besuchte ihn nur alle paar Stunden zum Säugen und zur Körperpflege.

Kudus: Schreckhaft und selten

Der Vater von Ochuko ist Leopold (5). Er ist zurzeit nicht mit der Herde zusammen. Der Grund dafür ist Namib, der 2016 geborene ältere Bruder von Ochuko. Dieser ist mittlerweile zu einem Teenager herangewachsen und macht seinem Vater Konkurrenz. Namib wird den Zoo Basel in den nächsten Monaten verlassen, dann wird Leopold wieder zur Gruppe stossen.

Die Zucht der Kleinen Kudus in Zoos ist in einem Zuchtprogramm des Europäischen Zuchtbuchs ESB organisiert. In ihrer Heimat Ostafrika sind kleine Kudus selten geworden. Wilderer, Lebensraumverlust und Jagd machen ihnen das Leben schwer. Ihr Bestand wird von der Weltnaturschutz-Organisation (IUCN) auf unter 120‘000 Tiere geschätzt.

Der Zoo Basel züchtet Kleine Kudus seit 1956. Die zierlichen Tiere leben in der Natur in der Buschsavanne Afrikas, wo sie gerne hinter Gebüschen Schutz suchen. Sie sind recht schreckhaft, weshalb Besucher sich im Antilopenhaus möglichst ruhig verhalten sollten.



Die Kudus in der Antilopenanlage des Zolli. (Video: Zoo Basel)





(sis)