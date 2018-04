Eritreer in Asylunterkunft von Landsmann erstochen

In einem Mehrfamilienhaus in Gipf-Oberfrick AG ist am Mittwochabend die Leiche eines Eritreers aufgefunden worden. Der Mann war im Zuge eines Streites von einem im selben Haus wohnenden Landsmann niedergestochen worden.

Bernard Graser, der Sprecher der Kantonspolizei Aargau, bestätigte am Donnerstag Medienberichte über den Fund. Über die Hintergründe der Tat kann die Polizei vorerst noch keine weiteren Angaben machen. Sie will im Laufe des Morgens eingehend informieren.

Man sei von einem Bewohner alarmiert worden, hiess es bei der Polizei weiter. Die Tat geschah in einem Mehrfamilienhaus, in dem Zimmer an Asylsuchende und Sozialfälle zur Verfügung gestellt werden.

(fur/sda)