Pfarrer hinterlässt seiner Gemeinde Mäuseplage

Würden Sie in ein von Mäusen besetztes Haus ziehen? Die meisten Menschen würden wohl mit einem klaren Nein antworten: So niedlich die Nager sind, so schnell können sie im Wohnraum zur Plage werden. Dies geschah im Pfarrhaus von Rothenfluh, wo bis vor kurzem Lukas Baumann amtete. Er und seine Frau Esther sollen die Tiere im Haus toleriert haben, bis ihnen die Herrschaft nur noch durch den Kammerjäger zu nehmen war, wie in der «Basler Zeitung» zu lesen ist.

Baumann ist der ehemalige Pfarrer der Gemeinde, der bereits wegen seiner Selbstgeisselung aus Protest gegen die Sissacher Dorfmetzgete und seiner Verhaftung wegen mutmasslicher Drohung in die Schlagzeilen geraten war. Nach dem Verlust seines Amtes in der Kirchgemeinde musste Baumann nun auch das Pfarrhaus in Rothenfluh räumen.

Nun auch noch eine Plage

«Dutzende von Mäusen sind durch die Waschküche gehuscht», klagt eine Anwohnerin gegenüber der BaZ. Die Rothenfluher hätten sich nicht nur geekelt, sondern seien auch besorgt, wie es so weit kommen konnte. Auf die Frage gibt es zwei Antworten: Erstens habe die Verfügbarkeit von Heu, Stroh und Kaninchenfutter die Nager angezogen, wie der verantwortliche Kirchenpfleger der Zeitung erklärt.

Zweitens sollen die Baumanns die Tiere nicht an der Ausbreitung gehindert haben – aus Tierliebe. «Esther Baumann sei auch noch beim Auszug gegen den Einsatz von Gift gegen die Mäuse gewesen», steht in der BaZ. Das Pfarrerpaar habe auch helfende Angebote der Kirchenpflege abgelehnt und niemanden ins Haus gelassen. Am Dienstag habe der Kammerjäger dem Treiben ein Ende bereitet. Seither lese der Kirchpfleger die toten Tiere auf und stecke sie in Müllsäcke. Mit dem Auszug der Baumanns hoffen die Anwohner nun, dass Ruhe in ihrer Gemeinde einkehrt.

Baumann sieht sich als Sündenbock

Lukas Baumann wehrt sich gegen die Vorwürfe. «Von einer Plage kann nicht die Rede sein», sagt er. Es habe dort immer schon Mäuse gegeben. Nun sieht er sich als Sündenbock: «Wir sollen nun für alle Unzulänglichkeiten belangt werden, nachdem über 50 Jahre nichts an dem Gebäude gemacht wurde», sagt er auf Anfrage.

Tatsächlich wurde die Liegenschaft zuletzt in den 1960er-Jahren saniert, wie die BaZ schreibt. Seit Sommer sei eine grossangelegte Renovation für 540'000 Franken im Gange. Ein Baufachmann äussert gegenüber der Zeitung allerdings die Befürchtung, dass der Bau aus dem 16. Jahrhundert nachhaltig durch den Schädlingsbefall geschädigt sein könnte.

Eigentümer-Stiftung mahnt zur Ruhe

«Nebendran ist eine offene Scheune. Mäuse sind da nicht ungewöhnlich, aber nicht in der Menge», sagt Martin Innerbichler von der Stiftung Kirchengut Baselland, der die Liegenschaft gehört. Er verstehe, dass die Emotionen im Dorf hochgehen.

An einen Schaden an der Bausubstanz des historischen Gebäudes glaubt er allerdings nicht. «Frau Baumann hat bei den Kaninchen Vorkehrungen zum Schutz getroffen», hält Innerbichler fest. Das Problem mit den Mäusen habe zwar unangenehme Dimensionen erreicht, müsse nun aber sachlich behandelt werden.

(las)