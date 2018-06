«Glaubwürdigkeit der Justiz auf dem Spiel»

Weil er am 24. Februar 2014 zusammen mit 16 Komplizen das Dojo von Shemsi Beqiri in Reinach überfallen haben soll, steht Thaiboxer Paulo Balicha seit Montag, 18. Juni 2018 in Muttenz vor Gericht. Nach über vier Jahren Vorbereitung hat der auf 28 Tage angesetzte Prozess am Montagmorgen begonnen.

Zu Beginn wurde neben den Prozessbeobachtern auch die Verteidigung überrascht, denn der federführende Staatsanwalt Stefan Fraefel ist krankheitsbedingt abwesend. Er soll bereits seit Monaten krankgeschrieben sein. Verteidiger Andreas Noll wirft zudem vor, dass es zwischen Fraefel und den Verteidigern oder Beschuldigten zu Absprachen gekommen sein soll, was ein Verstoss gegen die Strafprozessordnung wäre. Mehrere Anwälte wollen Fraefel dazu als Auskunftsperson konfrontieren. Das ist vorläufig jedoch nicht möglich.

«Inszenierung für die Medien»

Zum Prozessauftakt griffen die Verteidiger das Gericht und die Staatsanwaltschaft massiv an. Es fielen Begriffe wie «Schauprozess» oder «Inszenierung für die Medien». Zudem kritisierten sie die Anklageschrift, die viel zu breit und unspezifisch gefasst sei.

Und auch die Erste Staatsanwältin Angela Weirich wird kritisiert. Da Fraevel bereits seit längerem krankgeschrieben sei, hätte sie die Verantwortung übernehmen sollen.

Suizidversuche während Untersuchungshaft

Die Verteidigung führt an, dass ihnen eine vollumfängliche Akteneinsicht (diverse Einvernahmen, Gutachten etc.) verweigert wurde. Die Verteidigungsrechte seien massiv beschnitten worden. «Nehmen Sie Abstand von dieser Kabinettjustiz», sagte Verteidiger Andreas Noll zur Richterin. Zudem wirft er dem Gericht vor, dass die Untersuchungshaft als Druckmittel benutzt wurde, was «absolut verboten» sei.

Während der Untersuchungshaft kam es 2014 zu zwei Suizidversuchen. Noll verwies in dem Zusammenhang auf die Untersuchung des Bundesamtes für Justiz, wonach die Suizidrate bei Untersuchungshäftlingen 26 mal höher ist als bei der Normalbevölkerung.

«Glaubwürdigkeit der Justiz steht auf dem Spiel»

In einem kurzen Statement warnt Jascha Schneider, Anwalt von Shemsi Beqiri, davor, dass «das Verfahren jetzt, speziell nach dem Prozessauftakt, durch formelle Absurditäten sabotiert wird.» Die Beschuldigten würden offenkundig keine Verantwortung übernehmen, sondern suchten «formalistische Schlupflöcher», was eine weitere Demütigung für Opfer und Geschädigte darstellen würde.

Die Glaubwürdigkeit von der Baselbieter Justiz stehe auf dem Spiel. Das Schicksal der ersten Staatsanwältin stehe und falle laut dem Juristen mit dem Prozessausgang.

(sis)