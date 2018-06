Hier kämpft die Feuerwehr um das Leben einer Katze

Kurz vor Mitternacht am Freitagabend ist in einem Reihenhaus am Bahndamm in Basel ein Feuer ausgebrochen. Couragierte Jugendliche retteten den Bewohner des Hauses, einen 61-jährigen Mann, aus dem brennenden Haus. «Das Haus stand schon in Flammen, als mehrere Jugendliche sich Zutritt verschafften, indem sie ein Fenster einschlugen», heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt.

Zurück im Haus blieben aber seine Katzen. «Der Mann hat den Einsatzkräften gesagt, dass sich seine vier Katzen noch im Haus befinden», berichtet ein Augenzeuge gegenüber 20 Minuten. «Die Katzen wurden von der Berufsfeuerwehr aus dem Haus geholt und man hat Herz-Druck-Massagen und Beatmungen durchgeführt.» Einer der Helfer konnte den dramatischen Reanimationsversuch filmen.

Bei drei der Katzen kam jede Hilfe zu spät. Sie erlagen den Folgen einer Rauchgasvergiftung. Eine Katze konnte jedoch gerettet werden. «Sie war völlig apathisch und wäre fast erstickt. Die Einsatzkräfte haben ihr dann Sauerstoff gegeben und sie anschliessend in die Notfalltierklinik gebracht», so der Augenzeuge.

Haus nach Brand unbewohnbar

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden ist so gross, dass das Haus nicht mehr bewohnbar ist. Die umliegenden Häuser waren nicht betroffen. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer durch eine Kerze ausgelöst wurde, so die Staatsanwaltschaft.

(lb)