Mario Balotellis Bruder will als Model berühmt werden

Enock Barwuah steht meist im Schatten seines grossen Bruders und Fussballstars Mario Balotelli. Letzterer spielt derzeit beim OSC Nizza, Barwuah kickt gerade einmal in Italiens 4. Liga. Nebst dem grünen Rasen mag der 24-Jährige auch die Fotokamera: Auf Instagram posiert Barwuah immer wieder in Klamotten diverser Modelabels.

Umfrage Sollte Mario Balotelli auch modeln? Ja, «Super Mario» kann alles!

Nein, er soll es beim Fussball belassen.

Mario soll weder modeln noch Fussball spielen.

Wirklich bekannt ist Barwuah aber weder durchs Kicken noch durch seine Modeltätigkeit geworden, sondern durch seinen Starbruder Balotelli: Mit diesem hat sich Barwuah ein Duell im Videospiel Fifa geliert und angeblich verloren. Die Folge ist ein Battle, das sich die beiden Brüder in den sozialen Medien liefern und über das eifrig berichtet wurde.

Für ein Shooting nach Basel geholt

Der Basler Modedesigner Daniel Roth hat die Gunst der Stunde erkannt und Barwuah an Bord geholt. Balotellis kleiner Bruder wird nun in den Kleidern von Roths Label Breaktherules posieren und soll damit deren Verkauf ankurbeln. Doch wie kam es zu diesem Kontakt?

Mario Balotellis Bruder modelt für Basler Label

«Ich lasse meine Kollektionen in Italien produzieren und kenne deshalb viele Leute dort», so Roth. Der 40-jährige führt seit sieben Jahren die Boutique Baselisbeautiful in der Steinenvorstadt. Seine eigens designten Kleidungsstücke sollen Sport und Mode kombinieren. Barwuah dürfte dafür das perfekte Model sein.

Am Montagnachmittag liess sich der Balotelli-Bruder nun im Modegeschäft in der Steinenvorstadt in Roths Kollektion ablichten. Dort gibts die Klamotten auch zu kaufen.

Duell mit Beteiligung von Neymar, Boateng und Co.

Doch wie wurde Barwuah durch das Fifa-Duell mit Bruder Balotelli so berühmt? Schuld ist ein Video, das nach besagter Partie entstanden ist: Balotelli behauptet darin, Barwuah sei ein Lügner, da er nicht zugebe, das Fifa-Spiel verloren zu haben. Untertsützung holt sich «Super Mario» von keinen Geringeren als bei den Superstars Neymar, Falcao, Kevin-Prince Boateng und Dante.

Ein Beitrag geteilt von Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) am Jan 4, 2018 um 7:32 PST

Doch Barwuah bleibt standhaft: «Mario ist ein Lügner!» Und er spiele schlecht Fifa, sagt er gegenüber 20 Minuten (siehe Video). Das Battle um die Ehre beim Videospielen dürfte also noch nicht vorbei sein.

«Ich werde dem FCB die Daumen drücken»

Das Fotoshooting ist für Barwuah der erste Anlass, um Basel zu besuchen. Auch der FC Basel sagt dem Italiener mit ghanaischen Wurzeln (noch) nicht viel. Er werde das Champions-League-Duell mit Manchester City verfolgen, sagt er: «Und ich werde dem FCB die Daumen drücken.»