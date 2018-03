Starke Zunahme von Tötungen im Jahr 2017

Mirjan B.* (28), Orges S.* (39) und Georges C.* (60) sind die Namen hinter den drei vollendeten Tötungsdelikten, die in Basel 2017 begangen wurden. So viele Tote forderte das Verbrechen in der Stadt zuletzt 2014. Keine einzige vollendete Tötung war in der Statistik 2016 verzeichnet. Auch die Zahl der versuchten Tötungen hat im letzten Jahr gegenüber 2016 um 100 Prozent auf 16 zugenommen.

Derweil gingen die angezeigten Gewaltdelikte in den Kategorien Körperverletzung und Angriff zurück, nicht aber die Gewalt gegen Beamte, die letztes Jahr erneut stark zugenommen hat. Die Fallzahl stieg um 50 Prozent von 248 (2016) auf 373.

Stark Rückläufig gegenüber 2016 waren letztes Jahr die Sexualdelikte, die um insgesamt 30 Prozent auf 277 Fälle zurückgingen. Bei den Vermögensdelikten wurde eine leichte Zunahme von zwei Prozent verzeichnet.

(lha)