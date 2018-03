Polizei nimmt Geissel-Pfarrer fest

Lukas Baumann, der ehemalige Pfarrer von Rothenfluh BL, wurde am Dienstag von der Polizei festgenommen. Er sorgte an der Sissacher Dorfmetzgete im vergangenen Oktober für Aufsehen, als er sich zum Protest gegen die Veranstaltung öffentlich selber geisselte.

Er wurde von den Beamten im Kastenwagen abgeholt, wie der «Blick» schreibt. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass an dem Tag in Rothenfluh eine Person in ihrem Auftrag angehalten wurde.

Drohungen gegen Kirchgemeinden

Zudem laufe gegen ihn ein Strafverfahren wegen Drohung. Laut dem «Blick» schrieb er an fünf Kirchen, er würde sie übernehmen. In den Schreiben seien Worte wie «Anschlag» und «Angriff» zu lesen.

Martin Stingelin, Präsident des Baselbieter Kirchenrats, spricht auf Anfrage von vier betroffenen Gemeinden: «Sie erhielten am vergangenen Freitag anonyme Schreiben, die als Drohung interpretiert werden müssen.» Man habe sich Sorgen um die Sicherheit der Menschen gemacht und Anzeige erstattet.

«Es war ein Witz»

Eingebrockt hat sich Baumann die Festnahme mit einer geplanten Aktion. Er habe als Kunstfigur Julian Mestre am Gründonnerstag im Tempelrittergewand in den Kirchen predigen wollen, «um das Feuer des Glaubens bei ihnen zu wecken», wie er sagt. Auf seiner Webseite kündete Baumann die Aktion unter dem Titel «Realfiktion Libertas» an. Dabei ist die Rede von einer «rituellen Übernahme von fünf Kirchen im Baselbiet».

Die Aktion sei bewusst provokativ gewesen. Mit der Polizei hat er aber nicht gerechnet. «Es war ein Witz», beteuert Baumann, der «völlig missverstanden» worden sei.

Laut der Staatsanwaltschaft befindet sich die angehaltene Person wieder auf freiem Fuss. Lediglich sein Laptop wurde nach Baumanns Aussagen von den Beamten konfisziert.

(las)