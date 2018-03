Schwangere von Polizei durch Megastau eskortiert

Auf dem Weg ins Spital Basel blieb eine hochschwangere Frau am Mittwoch im Monster-Stau stecken. Der Verkehr war komplett kollabiert, eine Weiterfahrt unmöglich. «Als wir in Pratteln still standen, kamen die Wehen bereits im Zwei-Minuten-Abstand», sagte die Frau gegenüber Telebasel.

Panische Angst hätte sie überkommen: «Ich hatte ja schon zwei Kinder geboren und wusste, was das heisst. In diesem Moment war mir alles zu viel», erzählte sie dem Regionalsender. Die Frau, die aus dem Kanton Aargau stammt und ihr Ehemann, verständigzen daraufhin das Spital.

Polizei eskortiert Rettungswagen durch Stau

«Kurz vor 17 Uhr bekam die Einsatzleitung eine Meldung über einen medizinischen Notfall», berichtet Adrian Gaugler, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft. Der Rettungswagen, den das Spital losschickte, musste von der Polizei aufgrund des Verkehrschaos begleitet werden. Bei der Ausfahrt Pratteln konnten die Rettungssanitäter die werdende Mutter in den Rettungswagen bringen. «Und dann ging alles sehr schnell. Die Fruchtblase platzte», erzählt die Frau gegenüber Telebasel.

Ihr Mann fuhr mit den Polizisten vor, der Rettungswagen mit der Gebärenden hinterher. Mit Blaulicht und Horn ging es ab ins nächstgelegene Spital. Froh sei sie gewesen, als sie die Hebamme gesehen habe, erzählte die junge Frau dem Sender rückblickend und fährt fort: «Zehn Minuten später hielt ich meine Tochter im Arm – ein kerngesundes, wunderschönes Baby.»

Dass so etwas schon einmal passiert sei, daran könne sich Gaugler nicht erinnern. «Ein überregionaler Stau in dem Ausmass kommt sehr selten vor. Dass eine Frau ausgerechnet dann Wehen bekommt, sei ein grosser Zufall», erklärt Gaugler und freut sich, dass alles gut gegangen ist.

(sis)