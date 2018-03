Deutsche nerven sich über Schweizer Patienten

«Schweizer Patienten erhalten sofort Termine»: So bewarb ein Arzt aus Tiengen (D) neulich in der Schweizer Presse seine neu eröffnete Praxis. Nachdem SWR und «Badische Zeitung» den Fall aufgegriffen haben, gehen im deutschen Grenzgebiet die Wogen hoch.

«Das ist so was von irre», nervt sich eine deutsche Facebook-Userin. «Nicht alleine , das die Schweizer die Mieten, Lebenshaltungskosten und die Preise der Zahnärzte in Höhen treiben, die der deutsche normale Bürger sich nicht mehr leisten kann, nein, jetzt muss der deutsche Kassenpatient auch noch hinnehmen, dass er wie ein Mensch dritter Klasse behandelt wird.»

Schweizer sind Privatpatienten

Der Arzt befindet sich übrigens in bester Gesellschaft: So haben die Zahnklinik Dreiländereck in Rheinfelden oder die Dorow Clinic mit Standorten in Waldshut und Lörrach auf ihren Internetseiten Rubriken eigens für Schweizer Patienten, wie die «Badische Zeitung» schreibt. Neu sei jedoch, dass neben den Kliniken zunehmend auch Fachärzte am Hochrhein und im Dreiländereck ihre Lage an der Grenze nutzen, um aktiv um Schweizer Patienten, also Privatpatienten, zu werben.

Der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg ist bislang keine vergleichbare Anzeige untergekommen, wie Pressesprecher Kai Sonntag sagt. An deren Zulässigkeit sei aber nicht zu rütteln. Laut Sonntag müssen Ärzte mit Vollzulassung wöchentlich mindestens 20 Stunden für Kassenpatienten zur Verfügung stehen, die restliche Zeit dürfen sie für privat Versicherte aufwenden. Und genau das sind Schweizer in Deutschland: Privatpatienten. «Woher diese kommen, ist erst einmal egal», so Sonntag. Wie die deutschen Privatpatienten auch bezahlen Schweizer ihre Rechnung selbst und reichen sie danach allenfalls bei ihrer Versicherung ein.

Der Arzt aus Tiengen wollte gegenüber den Medien übrigens nicht ausführlich Stellung nehmen – es sei denn gegen Bezahlung.



(eli)