Nach der Sterbehilfe gibts Besuch von der Polizei

Haben Sterbehilfeorganisationen wie Exit oder Eternal Spirit eine Person in den Freitod begleitet, erhalten sie Besuch von der Polizei. Diese klärt zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Todesursache. Für die Sterbehelferin Erika Preisig ist das eine Zumutung. Es sei für die Hinterbliebenen traumatisierend, dass nach dem Tod Polizisten in Uniform erscheinen und den «Tatort» bewachen würden, schrieb sie in einem Gastkommentar in der «bz Basel». Sie kritisiert auch, dass die verstorbene Person für die Legalinspektion durch den Rechtsmediziner völlig entkleidet wird.

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Preisig betreibt im Auftrag der Organisation Eternal Spirit ein Sterbezimmer in Liestal BL. Die Uniformen müssten ihrer Meinung nach nicht sein: Im Nachbarkanton Basel-Stadt etwa würden seit vier Jahren keine uniformierten Polizisten mehr zu einem begleiteten Suizid geschickt, so Preisig. Stattdessen erscheine nebst dem Rechtsmediziner ein Fahnder in Zivil am Ort des Geschehens.

«Die Polizei will niemanden schikanieren»

Die Baselbieter Polizei wehrt sich gegen die Kritik. Man könne nicht extra Personal für assistierte Suizide abstellen, erklärt Polizeisprecher Adrian Gaugler gegenüber der bz. Einer der Gründe dafür ist laut Gaugler, dass die Polizei über assistierte Suizide in der Regel sehr kurzfristig informiert werde. «Zum Einsatz kommen reguläre Patrouillen, die zu Unfällen, Einbrüchen oder eben auch zu aussergewöhnlichen Todesfällen gerufen werden», so Gaugler weiter. Vor dem Einsatz die Uniform abzulegen und zivile Kleidung anzuziehen, sei im Polizei-Alltag nicht machbar. Gaugler betont aber: «Die Polizei will damit niemanden schikanieren oder in seinen Gefühlen verletzen.»

In Basel wird die Thematik anders gehandhabt. Wie der Kriminalkommissär und Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft, Peter Gill, in der «bz Basel» erklärt, geht nach einer Sterbebegleitung wenn immer möglich der zivile Fahndungsdienst der Kantonspolizei vor Ort. In Ausnahmefällen rückten uniformierte Polizisten aus, was aber «selten der Fall ist».

Es braucht die Erlaubnis zur Bestattung

Nach dem Freitod mittels Sterbehilfe sind die Behörden dazu verpflichtet, die Todesumstände im Rahmen einer Legalinspektion zu untersuchen. Das schreibt ihnen die eidgenössische Strafprozessordnung vor. Finden sich keine Hinweise auf eine Straftat und konnte die Identität des Verstorbenen ermittelt werden, gibt die Staatsanwaltschaft die Leiche zur Bestattung frei.

Sterbehilforganisationen kritisieren auch grundsätzlich die Untersuchung der Verstorbenen durch die Behörden. Sie fordern, dass der begleitete Freitod einen rechtlichen Sonderstatus erhält, wie die Zeitung weiter berichtet. Auch der Organisation Exit sind die Uniformen der Polizisten ein Dorn im Auge. Die Polizei soll in Zivil erscheinen und die Staatsanwaltschaft nur noch per Telefon zugeschaltet werden.

Preisig findet Behörden überflüssig

Sterbehelferin Preisig hält die Untersuchung der Leiche für gänzlich unnötig, da die Todesursache bei assistiertem Suizid völlig klar sei, findet sie in der «bz Basel». Der Klient habe zudem seinen Sterbewunsch zu Lebzeiten mehrfach schriftlich bestätigt. Nach dem begleiteten Freitod könne sich eine ausgebildete Amtsperson mit der Staatsanwaltschaft besprechen.

(daf)