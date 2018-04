Der Polizeidirektor hat keine Leichen im Keller

Im Polizeigebäude Spiegelhof ist seit Januar diesen Jahres einiges los. Die Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt sichert mit sogenannten Rettungsgrabungen wertvolle Überbleibsel eines frühmittelalterlichen Handwerkerviertels, die durch die Tiefersetzung der Einstellhalle des Polizeigebäudes zerstört würden.

Umfrage Interessieren Sie sich für archäologische Ausgrabungen? Ja, ich finde das total spannend.

Nein, was da alles so unter der Erde liegt ist mir herzlich egal.

Hmm, weiss nicht...

Rechnen die Wissenschaftler bei den Arbeiten sogar mit einem spektakulären Mumienfund wie zuletzt in der Barfüsserkirche? «Wir gehen nicht davon aus, dass wir auf ein Gräberfeld stossen werden. Wenn, dann würde es sich um eine Ausnahme handeln», erklärt Ausgrabungsleiter Simon Graber.

Bisher gibt es also noch keine Leichen im Keller der Basler Polizeidirektion unter Baschi Dürr. Immerhin wurden aber mehrere Häuser aus der Zeit um 1100, zahlreiche Lederfragmente und Nahrungsreste wie Eier- und Nussschalen entdeckt.

«Funde sind einzigartig in Zentraleuropa»

«Er hat wohl gerade einen Pfirsichkern ausgegraben», sagt Graber und deutet auf einen Mitarbeiter. «Die Funde sind einzigartig in Zentraleuropa, da sie aufgrund der feuchten Bodenbeschaffung unter dem Gebäude gut erhalten bleiben», so Graber. Sie lieferten wichtige Hinweise auf das Leben in der spätantiken und mittelalterlichen Stadt.

Die Ausgrabungen erlauben weitere Nachforschungen über den Ursprung der Stadt – beim Quartier handelt es sich um den ältesten Bereich Basels.

Einst lebten hier Handwerker

Wo heute das Polizeigebäude steht lebten vor 1000 Jahren wahrscheinlich Handwerker. Die Leder- und Schuhfunde weisen auf Schuhmacher hin, die vermutlich schon seit dem 10. Jahrhundert dort tätig waren.

In den Häusern könnten Kochstellen ausgemacht werden. Auffällig erscheint ein System aus Kanälen, die aus Ziegelsteinen gebaut sind. «Dabei handelt es sich um Entwässerungskanäle zur Trockenlegung der Häuser», erklärt Archäologin Dagmar Bargetzi bei einem Augenschein am Donnerstag.

Führungen für Interessierte

Die Bevölkerung kann die Fortschritte der Ausgrabungen bei regelmässigen Führungen, die jeweils Donnerstagmittag stattfinden, begutachten und einen Einblick in die Arbeit der archäologischen Bodenforschung gewinnen.

Die Rettungsgrabungen dauern voraussichtlich noch bis Ende Dezember.

Der Polizeidirektor hat keine Leichen im Keller

(lb)