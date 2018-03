Der Nothilfe-Kurs soll an Schule Pflichtstoff werden

Was ist zu tun, wenn man bei einem Unfall vor Ort ist? Die Mehrheit der Basler weiss das vermutlich nicht. Sie haben keinen Führerschein gemacht und mussten darum nie einen Nothelfer-Kurs absolvieren. Der praktische Teil des Erste-Hilfe-Kurses soll ohnehin aus der Fahrausbildung gestrichen werden, geht es nach dem Willen der kantonalen Strassenverkehrsämter.

Wird in Zukunft also kaum noch jemand zum Ersthelfer ausgebildet?

Umfrage Wüssten Sie im Notfall, wie man eine Person reanimiert? So in etwa. Mein Nothilfe-Kurs ist schon einige Zeit her.

Ja, ich arbeite im medizinischen Bereich.

Nein, keine Ahnung. Habe das nie erlernt.

Ein bisschen. Ich habe mehrere Staffeln "Grey's Anatomy" gesehen.

In Basel-Stadt fordert die SVP deshalb nun von der Regierung, dass geprüft wird, «ob eine Ausbildung in Nothilfe, insbesondere in Reanimation für Jugendliche in den Basler Schulen angeboten werden kann». Der Vorstoss wurde am Mittwoch im Grossen Rat eingereicht. Verschiedene Studien belegten, dass die Überlebenschancen von Unfallopfern steigen, wenn Personen zur Stelle sind, die eine Nothilfe-Ausbildung absolviert haben, begründet Anzugstellerin Daniela Stumpf ihr Begehren.

Anliegen geniesst breite Unterstützung

Dabei gehe es um einfache Massnahmen, wie das Erlernen der stabilen Seitenlage oder die Frage, wo man anruft, wenn etwas passiert. «Es geht vor allem darum, Angst abzubauen und die breite Bevölkerung auszubilden, sich gegenseitig in Notsituationen zu helfen», erklärt Anzugstellerin Daniela Stumpf.

Das Anliegen stösst überparteilich auf Anklang. «Die Nothilfe-Ausbildung gehört prinzipiell in die Schule», sagt Sarah Wyss (SP), Präsidentin der Gesundheitskommission. Sie merkt jedoch auch an, dass Schulen immer mehr Aufgaben hätten und man sich fragen müsse, wie sie das noch alles leisten können.

Die Schweizerische Herzstiftung bietet in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Samariterbund bereits heute Nothilfekurse in Schweizer Schulen an. Bereits 6500 Jugendliche konnten davon bislang profitieren. «Wir begrüssen alle nachhaltigen Massnahmen, die Menschen helfen, in Notsituationen angemessen zu reagieren», kommentiert Robert Keller, Geschäftsführer der Schweizerischen Herzstiftung, den Basler SVP-Vorstoss.

20 bis 40 Prozent weniger Tote durch Herzversagen

Durch die Nothilfe-Ausbildung an Schulen erhofft sich die SVP, dass 20 bis 40 Prozent der knapp 500 Menschen, die jährlich in Basel an Herzversagen sterben, gerettet werden können. Bereits zwei Stunden Reanimationstraining pro Schuljahr sollen gemäss Vorstoss dafür ausreichen.

(lb)