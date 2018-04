Für diesen Hasen endete Ostern bei der Polizei

«Osterhase fand den Heimweg nicht mehr», schreibt die Baselbieter Polizei am Morgen nach Ostern auf Twitter. Am späten Abend des Ostermontags sei kurz vor 22 Uhr ein Kaninchen bei der Polizei in Sissach abgegeben worden. Nun suchen die Beamten nach dem Besitzer des «Osterhasen». Das weisse Tier mit braun-schwarz getupftem Fell wurde in Sissach auf der Zunzgerstrasse Ecke Felsenstrasse aufgefunden.

Sissach auf der Zunzgerstrasse, Ecke Felsenstrasse, aufgefunden. pic.twitter.com/M7k58WaREo — Polizei BL (@PolizeiBL) April 3, 2018

Laut Polizeisprecher Roland Walter geht es dem Tier sehr gut. Es sei nun beim Tierheim des Tierschutzes beider Basel in Münchenstein untergebracht und warte dort auf seinen Besitzer.

(daf)