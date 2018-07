Passagiere warten stundenlang am Gate

Am Mittwochabend warteten viele Easyjet-Gäste am Flughafen Basel in Geduld. Der Flug nach Dubrovnik hätte um 18.30 starten sollen. Erst um 21 Uhr wurde den am Gate wartenden Passagieren mitgeteilt, dass sie heute nicht mehr fliegen würden. Eine weitere Stunde später erfuhren sie, dass die Ersatzmaschine am nächsten Morgen um 7 Uhr fliegt.

Laut Flughafensprecherin Vivienne Gaskell hatte das Ärgernis für die Fluggäste mehrere Ursachen. Einerseits ist es durch Überlastungen im europäischen Luftraum zu Verspätungen gekommen. Andererseits wurde der Luftverkehr allgemein durch das Unwetter gestört, so Gaskell.

In Hotels untergebracht

Bei Bedarf wurden die Passagiere in Hotels untergebracht und hoffen darauf, dass die Maschine nach Dubrovnik am Donnerstagmorgen auch wirklich planmässig fliegt.

