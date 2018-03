15-Jährige nach Trinkgelage im Spital

In Schopfheim (D) ist in der Nacht auf Samstag eine Party vollends aus dem Ruder gelaufen. Schon am Freitag um 21.47 Uhr traf eine Streife der deutschen Polizei eine schwer alkoholisierte 15-Jährige bei der Feier an. Die Jugendliche musste ins Spital gebracht werden.

Laut Medienmitteilung waren zu dem Zeitpunkt noch rund 50 Personen zugegen. Gegen 0.40 Uhr war die Lage aber komplett eskaliert. In der Zwischenzeit hatten sich etwa 100 Personen eingefunden. Viele der Gäste waren stark alkoholisiert und randalierten im Veranstaltungsgebäude.

Polizei setzt dem Treiben ein Ende

Erneut musste eine Person wegen übermässigem Alkoholgenuss hospitalisiert werden. Die Polizei löste die Party in der Folge auf, weil «ein geordneter Ablauf nicht mehr zu gewährleisten war», wie es weiter heisst.

Der feuchtfröhliche Abend erforderte den Einsatz von vier Polizeistreifen. Zudem mussten mehrere Platzverweise ausgesprochen werden, da nicht alle Gäste einverstanden waren, dass die Party für sie vorbei war.

(las)