Grossaufgebot der Polizei vor drei leeren Häusern

«Das gesamte Gebäude ist umstellt. Polizei und Feuerwehr haben den Bereich abgesperrt. Ich vermute, dass sie eine Hausbesetzung räumen», so ein Leserreporter. Die Basler Verkehrsbetriebe melden über Twitter eine Blockierung im Bereich Saint-Louis Grenze wegen einer «Störung». Die Linie 11 fuhr während der Dauer des Polizeieinsatzes nur bis zum Voltaplatz.



Die Häuser in der Elsässerstrasse wurden am 11. Juni vom Kollektiv ZÄT BAP erstmals für besetzt erklärt. Im Juni wurden gleich drei Mal Liegenschaften als besetzt gemeldet – von den Besetzern fehlte jede Spur, auch an der Elsässerstrasse. (20 Minuten berichtete). Am Wochenende meldete ZÄT BAP die neuerliche Besetzung der Häuserzeile.

Grossaufgebot wegen nichts

Im Innern fand die Polizei aber keine Personen vor, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement via Twitter vermeldete. Der Einsatz wurde kurz nach 17 Uhr beendet und die Elsässerstrasse wieder für den Verkehr freigegeben.

Einsatz der #Kantonspolizei_BaselStadt an der Elsässerstrasse beendet. Die Strasse ist für den Verkehr wieder freigegeben. Die drei besetzten Liegenschaften sind leer; keine Personen im betroffenen Gebäudekomplex angetroffen. #Hausbesetzung ^mrs — JSD Basel-Stadt (@jsdBS) 25. Juni 2018

(lb)