«Die Polizisten wollten die Fahne wegreissen»

Die kroatische Fussballnationalmannschaft lässt momentan die Herzen ihrer Fans höher schlagen. Auch Anto Pavlovic und seine Tochter Natalija sind begeisterte Fans und schmückten ihr Auto deshalb mit einer kroatischen Motorhauben-Fahne. Eine Basler Polizeipatrouille war damit offenbar gar nicht einverstanden und forderte den Kroaten auf, die Fahne zu entfernen.

Mit der serbischen Flagge verwechselt?

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag gegen 11 Uhr vor dem familieneigenen Restaurant Spalato in der Voltastrasse in Basel. Pavlovic hatte den Mercedes seiner Tochter vor dem Gebäude parkiert, um Waren auszuladen, als drei Polizisten ihn ansprachen. «Sie sagten mir, ich solle sofort die serbische Fahne wegmachen. Ich fragte zurück, wo sie denn eine serbische Flagge sehen?» erzählt der 44-Jährige.

Daraufhin soll ein Beamter ihn gefragt haben, ob er denn blind sei. Als Pavlovic den Gesetzeshütern erklärte, es handle sich um eine kroatische Fahne, fügte er noch hinzu, dass diese erlaubt sei, da sie sicher angebracht sei und deswegen nicht wegflattern könne.

«Benimmt sich so ein Freund und Helfer?»

Dann öffnete er, wie von den Polizisten verlangt, die Motorhaube. «Die Polizisten fingen sofort an, die Fahne wegzureissen», erinnert sich Tochter Natalija. Extrem aggressiv seien die Polizisten gewesen. Es kam zu einem Handgemenge, wobei Pavlovic Verletzungen an Schulter und Nase erlitten habe, die er im Universitätsspital dokumentieren gelassen habe.

Eine «bodenlose Frechheit», findet das Natalija. «Benimmt sich so ein Freund und Helfer?» fragt sie. Ihr Vater habe sich auch nicht gewehrt, weil er nicht wollte, dass man ihm hinterher Vorwürfe machen kann. Weil sich die Szene vor dem gut gefüllten Restaurant abspielte, gebe es zudem genügend Zeugen.

Als die Beamten bemerkten, dass Pavlovic verletzt war und im Gesicht blutete, seien sie rasch zurück zu ihrem Auto gegangen. «Sie haben Angst bekommen, als sie merkten, was sie da angerichtet haben», erzählt ein Gast, der den Vorfall am Sonntag bezeugen kann.

Anzeige gegen drei Polizisten

Dann seien die Polizisten auch schnell wieder weggefahren. Vorher konnte Pavlovic noch ihre Namensschilder abfotografieren. «Wir sehen uns im Gericht», habe er ihnen noch zugerufen.

Pavlovic möchte den Vorfall nun aufklären und hat Anzeige gegen die Polizisten erstattet. Martin Schütz, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, kann die Fahrzeugkontrolle am Sonntag sowie eine eingegangene Anzeige gegen drei Polizisten bestätigen. Weitere Angaben zum Fall machte er mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht.

Motorhauben-Fahnen bedingt erlaubt

Motorhauben-Fahnen sind laut Schütz grundsätzlich erlaubt, wenn sie analog einer Folie satt an der Motorhaube anliegen. Ausserdem dürften sie sich nicht leicht lösen können oder ins Sichtfeld des Lenkers kommen. Die Betriebssicherheit des Fahrzeugs müsse gewährleistet und eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen sein.

(sis)