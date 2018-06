Polizei umstellt Basler Rotlichtlokal

«Zuerst kamen drei zivile Autos voll mit Polizisten, dann zwei Streifenwagen», sagt ein Leser-Reporter, der den Grosseinsatz der Basler Polizei am Dienstagabend beobachtet hat. Der Bereich um das Rotlichtlokal in der Sperrstrasse sei gegen 21 Uhr abgeriegelt worden. «Danach begaben sich die Polizisten in die Bar.»

An dem rund zweieinhalb Stunden dauernden Einsatz seien geschätzt 60 Beamte, 15 Fahrzeuge und auch Polizeihunde beteiligt gewesen. Der Leser berichtet, dass mindestens fünf Personen von der Polizei zur Befragung zu den Einsatzfahrzeugen geführt worden seien.

Ging die Staatsanwaltschaft gegen das Rotlicht-Milieu vor?

Die Staatsanwaltschaft bestätigt auf Anfrage den Einsatz im Lokal wegen «Verdacht auf Förderung von Prostitution».

Es ist nicht das erste Mal, dass die Behörden beim Nachtclub anklopfen. Bereits 2012 erfolgte dort eine Razzia.

