Postomat schon zum zweiten Mal angezündet

Ein Augenzeuge alarmierte am Dienstag um 3.22 Uhr morgens die Polizei. In Allschwil an der Tramhaltestelle Lindenplatz stand ein Postgeldautomat in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte kurze Zeit später an und konnte den Brand rasch löschen, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Aufgrund des Spurenbildes werde von Brandstiftung ausgegangen. Der Bargeldtresor des Automaten blieb allerdings unbeschädigt.

Der gleiche Postomat brannte bereits im April letztes Jahr. Auch damals wurde er mitten in der Nacht angezündet. Die Täterschaft wurde nicht gefasst. Die Polizei sucht Zeugen.

(lha)