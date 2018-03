Eidgenössisches 2022 nun doch im Baselbiet

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 wird in Pratteln stattfinden. Die Abgeordnetenversammlung des Eidgenössischen Verbandes in Hochdorf LU hat der Baselbieter Grossgemeinde einstimmig den Zuschlag gegeben.

Zuletzt gastierte das Eidgenössiche 1977 in einem der beiden Basel, als sich der Winterthurer Arnold Ehrensberger im alten St.-Jakob-Stadion als Schwingerkönig feiern liess.

Steiniger Weg in die Region Basel – mit Happy End

Obwohl der Schwingsport in diesen Jahren einen nie gekannten Boom erlebt, war die Evaluation des Festorts für 2022 eine Zangengeburt. Ein Projekt in Aesch BL scheiterte an den Widerständen von Landwirten und Umweltschutzorganisation.

Bei der eine Weile lang erörterten Variante St.-Jakob-Park gab es zu viele offene Fragen. Ein den heutigen Anforderungen gerecht werdendes Festgelände um das Stadion herum oder in Stadionnähe wäre kaum realisierbar gewesen.

In Pratteln wurde schliesslich ein Flecken gefunden, der wichtige Voraussetzungen erfüllt. Das Gelände ist ausreichend gross und bietet gute Möglichkeiten für die Anbindung des öffentlichen wie des privaten Verkehrs.

(las/sda)