Räuber flüchten mit Taxi und nehmen Fahrer aus

Zwei Männer entwendeten am Samstagmorgen in Basel das Portemonnaie einer Serviertochter im Restaurant Zum Braunen Mutz. Die 35 Jahre alte Frau wurde dabei leicht verletzt. Danach ergriffen die Räuber die Flucht. Ein Mann, der sie am Barfüsserplatz stellen wollte, erlitt im Gerangel ebenfalls leichte Verletzungen. Die entwendete Geldbörse fiel dabei aber zu Boden und die Täter setzten ihre Flucht ohne Beute fort.

In der Steinentorstrasse stiegen die Räuber in ein Taxi und wollten sich damit aus dem Staub machen. Leer ausgehen wollten sie aber offenbar auch nicht. Im Tangentenweg angekommen bedrohten sie den 47-jährigen Chauffeur und nahmen ihm Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Franken ab, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mitteilte.

Die umgehend alarmierte Polizei konnte zwei Personen in einem Hinterhof der Brombacherstrasse dingfest machen, die dringend verdächtigt werden, die Taten begangen zu haben. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen Kosovaren und einen 24-jährigen Mazedonier.

(las)