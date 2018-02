Regierungsrat verkleidet sich als Fasnachtsfigur

«Ich bi bereit zum Iistoh!», sagt Conradin Cramer vor dem Umzug der Primarschule Peter. An diesem wird das Mitglied der Basler Regierung teilnehmen. Als Erziehungsdirektor von Basel macht dies in der Öffentlichkeit natürlich eine gute Falle. Und Cramer schien der Umzug mit den Schülern sichtlich Spass zu machen – auch wenn er froh war, die Larve überziehen zu können: «Es ist nämlich kalt», sagte Cramer schmunzelnd. Aber das gehört zur Basler Fasnacht ja dazu.

Umfrage Freuen Sie sich auf die Basler Fasnacht? Ja, wann beginnen die Drey scheenschte Dääg endlich?!

Nein, ich bin kein Fasnachts-Fan.

Vorfreude ist die schönste Freude!

Ich lebe nicht in Basel.

Basler Regierungsrat an der Schulfasnacht

Selbst macht der 38-Jährige nicht aktiv Fasnacht und tat es auch nicht vor seinem Amtsantritt als Regierungsrat. Er freue sich aber als passiver Fasnächtler auf die Drey scheenschte Dääg und die Verwandlung Stadt. «Ich werde natürlich dabei sein, und das ganze auf mich wirken lassen!», so Cramer.

Cramer und die Schüler müssen sich nicht mehr lange gedulden: In gut einer Woche, am 19. Februar, startet das Grossereignis in seine nächste Ausgabe. Und die Basler Schüler haben ab morgen Samstag bereits Ferien.

(daf)