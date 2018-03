«Ihre Pfotenspuren führten bis zum Zaun»

Dreister Diebstahl in Weil am Rhein (D). In der Nacht auf Samstag wurde die reinrassige Deutsche Schäferhündin Hetta von ihrem Grundstück an der deutsch-schweizerischen Grenze entführt. Dabei ging der Täter nicht zimperlich vor und beschädigte auch einen Doppelstabzaun, um an das Vierbeiner heranzukommen.

Hetta von Dunischenke, wie die Stammbaum-Hündin mit vollem Namen heisst, war in einem Gehege auf der Gartenanlage ihres Besitzers Reinhard D.* untergebracht. Sie habe es sehr genossen, im nahen Wald alleine spazieren zu gehen und kehrte jeweils auch selbstständig wieder zurück, so Reinhard D.

Fussspuren im Schnee

Dass Hetta aber entlaufen ist, kann Reinhard D. nicht nur aufgrund des demolierten Zaunes ausschliessen. In der Tatnacht lag nämlich reichlich Schnee, welcher die Fussspuren des Täters wie auch Hettas Pfotenspuren sichtbar machten. «Innen führten Pfotenspuren zum verbogenen Zaun, draussen führen Fussspuren an die gleiche Stelle», berichtet D.

Dass ausserhalb des Grundstücks keine Pfotenspuren mehr auszumachen waren, lässt darauf schliessen, dass die Hündin getragen wurde. Er vermutet, dass der Täter sie mit präpariertem Futter sedierte, damit sie leichter mitzunehmen war. «Hetta ist momentan in der privaten Ausbildung für Schutzdiensthunde. Sie würde nicht mit jedem mitgehen», so D.

Stammt der Täter aus dem Bekanntenkreis?

Weil der Täter die Hündin aus dem Zwinger geholt hat, geht Dietmar Ernst, Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg, davon aus, dass er entweder Erfahrungen mit Hunden hat oder aus dem Bekanntenkreis von Reinhard D. stammt: «Es kommt selten vor, dass ein Fremder sich in das Gehege eines Hundes traut.»

Möglich sei, dass der Täter das Tier kannte, dann hätte bereits eine Vertrauensbasis bestanden. «In diesem Fall würde der Hund natürlich eher freiwillig mitgehen», erklärt Ernst. Die Polizei prüfe nun unter anderem im privaten Umfeld des Geschädigten, wer Interesse an der Hündin haben könnte – oder daran, Reinhard D. zu schaden.

Netzgemeinde hilft bei Suche

Reinhard D. sucht unterdessen weiter nach seiner Hetta. Den Zoll und die Grenzwache hat er bereits informiert und alle Tierheime in der Gegend abgeklappert. Und auch im Netz teilen Tierfreunde die Vermisstenmeldung der Hündin fleissig. Trotzdem gibt es bis jetzt noch keine Spur von Hetta.

*Name der Redaktion bekannt

(sis)