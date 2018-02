Schicken Sie uns Bilder von den Licht-Sündern

Am Fasnachtsmontag müssen in der Fasnachtszone zwischen 3.30 und 6.30 Uhr alle Reklame-, Schaufenster- und Restaurationsbeleuchtungen gegen die Strasse hin ausgeschaltet werden. Dies ist auch in den Polizeivorschriften betreffend der Fasnacht unter § 3 Abs. 6 verankert. Die Regeln sind allgemein bekannt – dennoch werden sie von einigen Spielverderbern nicht eingehalten. 20 Minuten sucht auch am diesjährigen Morgestraich Licht-Reporter, die beleuchtete Schaufenster fotografieren und die Bilder dann als Leser-Reporter einsenden.



Haben Sie ein beleuchtetes Schaufenster gesehen und möchten es uns melden? Helfen Sie uns mit Ihrem Bild, die Licht-Sünder zu entlarven.

Auch das Fasnachtscomité ist heuer mit zwei Patrouillen unterwegs, um Fehlbare zu identifizieren und erleuchtete Schaufenster und brennende Lampen mit Folie zu verdunkeln. Ein Reporter von 20 Minuten wird die Lichtkontrolleure begleiten.

