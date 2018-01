Keine Grundrechte für Menschenaffen

Verpassen Sie keine Breaking News mehr aus der Region Basel. Die Lokalredaktion ist am Puls des Geschehens und bei wichtigen Ereignissen stets vor Ort. Aktivieren Sie auf der App die Benachrichtigungen des Basel-Kanals. So sind auch Sie stets über das wichtigste Geschehen in der Region informiert. Aktiveren Sie hier den Region Basel Push. (Funktioniert nur auf der App)