Gemeinde fordert 224'866 Franken von Single-Mutter

Nachdem sie neun Jahre lang Sozialhilfe bezogen hatte, flatterte einer Baselbieterin letzten Herbst eine dicke Rechnung ins Haus. Genau 224'866 Franken soll die alleinerziehende Mutter nun an ihre Gemeinde zurückzahlen.

Striktes Recht im Baselbiet



Das Sozialhilferecht ist in der Schweiz kantonal geregelt. Während in den meisten Kantonen wie Zürich oder Basel-Stadt nur bei grossem Vermögensanfall zurückgezahlt werden muss (zum Beispiel eine Erbschaft), fordern andere Kantone wie Baselland die gezahlten Leistungen auch aus dem normalen Erwerbseinkommen zurück.

Die 43-jährige J. C. beantragte die Sozialhilfeleistungen im Januar 2003. Damals konnte sie keiner Arbeit nachgehen, da ihr kleiner Sohn, ein Frühchen, ihre ganze Aufmerksamkeit und Fürsorge benötigte. Sie geriet in eine finanzielle Krise, als ihre Ehe zerbrach. Alimente erhielt sie keine. Die Sendung «Kassensturz» hat den Fall aufgearbeitet.

Auf Erholung folgt der Schicksalsschlag

Neun Jahre später, im September 2012, schaffte sie es schliesslich wieder auf die Beine und trat eine gut bezahlte Stelle an, bei der sie 6700 Franken monatlich verdient. Die schwierigen Zeiten schienen vorbei zu sein.

Fünf Jahre später dann der Schock: Die Gemeinde Münchenstein forderte die gezahlten Sozialhilfeleistungen zurück. C. solle eine Vereinbarung unterzeichnen, die sie verpflichte, die knappe Viertelmillion in den nächsten 20 Jahren abzustottern – zu monatlich 980 Franken.

Anwalt übt Kritik

Die Baselbieterin befürchtet, dass sie die Rückzahlungen erneut an den Rand des Existenzminimums bringen werden, und sucht verzweifelt Hilfe bei dem auf Sozialhilferecht spezialisierten Anwalt Pierre Heusser. Ihm zufolge müsste rechtmässig bezogene Sozialhilfe tatsächlich zurückbezahlt werden, jedoch komme es dabei auf die Umstände an.

«Wenn jemand aus einer Notlage herauskommt, dann vielleicht noch erbt oder in gute finanzielle Verhältnisse kommt, soll er das dem Staat oder der Gemeinde zurückbezahlen», äusserte sich Heusser am Dienstag in der Sendung. So gingen auch die meisten Kantone in der Schweiz vor.

Keinen Kontakt gesucht

Heusser bemängelt zudem, dass die Behörden nie das Gespräch mit seiner Mandantin gesucht hätten, die Rückzahlzeit viel zu lang und die Summe viel zu hoch sei. Weiter solle sie auch Beiträge zurückzahlen, die gar nicht zurückgefordert werden dürften. Auch gebe es formelle Fehler.

Statt einer Vereinbarung hätte eine Verfügung vorgelegt weren müssen, da nur gegen eine Verfügung Einspruch erhoben werden könne. Auch deswegen rät Pierre Heusser seiner Mandantin, die Vereinbarung unter keinen Umständen zu unterzeichnen.

Wer hat nun recht?

Der Kanton erneuerte sein Sozialhilferecht im Jahr 2016. C. bezog jedoch nur bis 2012 Leistungen. Heusser fordert daher, dass für seine Mandantin das damals geltende Recht angewendet wird.

Das sieht auch Peter Hänni, emeritierter Staatsrechtsprofessor der Universität Freiburg, so, wie er in der Sendung sagt. «Eine Anwendung von neuem Recht muss verhältnismässig sein, sie muss Treu und Glauben beachten und sie darf das Gleichbehandlungsgebot nicht verletzen. Aufgrund dieser Grundsätze bin ich der Meinung, dass das alte Gesetz gilt», so Hänni in der Sendung «Kassensturz».

Gemeinde bleibt stur

Die Gemeinde Münchenstein bleibt jedoch stur: «Es ist nach geltendem Sozialhilferecht des Kantons Basel-Landschaft unbestritten, dass die von der öffentlichen Hand geleistete materielle Hilfe mit einer Rückzahlungsverpflichtung behaftet ist», antwortete die Gemeinde dem «Kassensturz» am Dienstag.

Im Interview deutet Gemeindepräsident Giorgio Lüthi an, dass er an seinen Forderungen festhalten werde und bereit sei, durch alle gerichtlichen Instanzen zu gehen.

(sis)