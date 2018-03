Ohne Kennzeichen, dafür betrunken am Steuer

Weil er ohne Kennzeichenschilder unterwegs war, wurde ein Autofahrer am Freitagnachmittag von einer Polizeistreife angehalten. Er besitze Wechselkennzeichen für seine Fahrzeuge und habe vergessen, diese an seinem Zweitwagen anzubringen, so die Erklärung des Mannes.

Wäre es nur das gewesen. Denn beim Gespräch mit den Gesetzeshütern fiel diesen auch eine deutliche Alkoholfahne auf, weswegen der sündige Autofahrer zum Pusten gebeten wurde, wie die deutsche Polizei am Sonntag mitteilte.

Promillegrenze überschritten

Ein Atemalkoholtest ergab schliesslich einen Wert von knapp einer Promille – am Steuer erlaubt sind sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz bis zu 0,49 Promille.

Gegen den alkoholisierten Fahrzeugfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ausserdem erwartet ihn ein Bussgeld von mindestens 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.

Sein Auto musste er beim Polizeirevier stehen lassen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

(sis)