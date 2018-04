Securitys zerren Kollegen bei GV von der Bühne

Gegen Ende der Jahresversammlung der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) am Dienstagabend in der St.-Jakobs-Halle kam es zu einer kuriosen Szene. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes begab sich während der Rede von BLKB-CEO John Häfelfinger auf die Bühne und bemächtigte sich des Mikrofons, wie Telebasel berichtet. Drei seiner Security-Kollegen bereiteten der Aktion unsanft ein Ende und zerrten ihn weg, wie in einem Video zu sehen ist.

Der Mann war an der Veranstaltung bereits zuvor auffällig geworden. Er habe auf ein persönliches Anliegen aufmerksam machen wollen, teilte die BLKB dem Sender auf Anfrage mit. Zudem sagte ein Augenzeuge gegenüber Telebasel, bei dem Anliegen des Mannes sei es um den Irak gegangen.

Kein terroristischer Hintergrund

«Uns ist noch nicht klar, weshalb der Mann auf die Bühne kam und welche Botschaft er platzieren wollte», sagte BLKB-Sprecherin Monika Dunant gegenüber der «Basellandschaftlichen Zeitung». Es habe aber zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Teilnehmer bestanden.

Die BLKB bedauert den Vorfall sehr und will ihn zusammen mit der Sicherheitsfirma untersuchen. Auch sollen das Sicherheitskonzept überarbeitet und rechtliche Schritte gegen den Mann eingeleitet werden, wie die Zeitung weiter schreibt.

Grösste GV der Schweiz

Laut der bz handelt es sich bei der Generalversammlung der BLKB mit rund 7000 Teilnehmern um die grösste GV der Schweiz. Dabei seien um die 60 Sicherheitsleute im Einsatz.

(las)