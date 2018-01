Frau des Todesschützen flüchtete hilferufend

Die Bluttat am Sonntagmorgen erschütterte das beschauliche Oberbaselbieter Dorf Rünenberg. Der 39-jährige Martin G. erschoss vermutlich aus Eifersucht den prominenten Medienanwalt Martin Wagner (57) und richtete sich danach selbst. Nun dringen neue Details zum Tatablauf an die Öffentlichkeit.

Wie der «Blick» am Dienstag berichtet, flüchtete vor der Tat die Frau von Martin G. hilfeschreiend die Strasse hinauf zur Villa von Wagner. Ihr Mann eilte ihr hinterher. Gemäss Aussagen eines Paars, das mit der Familie befreundet war, erschoss er Wagner, ohne ein Wort zu sagen. Das Paar nahm die Frau sowie zwei ihrer Kinder am Sonntagmorgen nach der Tat bei sich auf.

Eifersüchtiger und gewalttätiger Ehemann

Gegenüber dem «Blick» berichten sie, dass die Beziehung des Ehepaars G. offenbar schon früher von Gewalt geprägt war. «Er soll sie auch schon geschlagen haben», werden sie zitiert. Weil seine Frau Angst hatte, musste Martin G. auch schon sein Sturmgewehr abgeben. Sie habe aber nicht gewusst, dass er noch eine andere Waffe hatte.

Gedenkanlass am Mittwoch

Nach der aussergewöhnlichen Gewalttat ist der Gemeinderat nun mit den Vorbereitungen für einen Gedenkanlass beschäftigt, der am Mittwoch in Rünenberg stattfinden soll. Auch die Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde von Rünenberg wird daran mitwirken, Pfarrerin Regina Degen-Ballmer bestätigt dies gegenüber 20 Minuten. Es handle sich dabei aber nicht um einen Gottesdienst, so die Pfarrerin.

Die Seelsorge dürfte nach dem Schicksalsschlag in der Gemeinde besonders wichtig werden. «Wir sind da, wenn es uns braucht», so Degen-Ballmer, die gemeinsam mit ihrem Ehemann die Kirchgemeinde leitet. Bis jetzt hätten sich noch keine Bewohner bei ihnen gemeldet. Rünenberg brauche erst einmal Ruhe und Zeit, um das Geschehene zu verdauen, glaubt die Pfarrerin: «Man muss jetzt einfach Geduld haben».

Kesb sucht Vormund für Wagners Tochter

Während Rünenberg noch in der Schockstarre verharrt, muss für die zehnjährige Tochter von Martin Wagner die Vormundschaft geregelt werden. Sie ist, wie ihre bereits volljährigen Brüder, am Sonntag zur Vollwaisen geworden. «Bevor die Vormundschaft errichtet wird, muss die Kesb die Situation und die Umstände des Falles abklären, eruieren, was am besten für das Kind ist und die Eignung und Fähigkeit eines Vormunds prüfen», erklärt Stephan Nicola, Präsident der zuständigen Kesb Gelterkinden-Sissach auf Anfrage. Im Vordergrund stehen dabei Verwandte. Das sei sehr sinnvoll und werde immer geprüft.

(lha)