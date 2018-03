«Es dauerte eine Ewigkeit, bis die Polizei kam»

Am Sonntag kam es in Riehen zu einem Fall von schwerer häuslicher Gewalt. Laut einem Anwohner ging es um Leib und Leben, eine Person soll um Hilfe geschrien haben. Nach dem Absetzen des Notrufs habe es neun Minuten gedauert, bis die Polizei anrückte – eine Ewigkeit, findet der Riehener Familienvater. «Jede Minute kann entscheidend sein», sagt er.

Die Einsatzkräfte lobt er in den höchsten Tönen, aber die Zeit bis zu ihrem Eintreffen hinterlässt bei ihm einen schalen Nachgeschmack. Er glaubt, die Beamten hätten schneller handeln können, wenn der einzige Polizeiposten der Gemeinde zu dem Zeitpunkt besetzt gewesen wäre. Tatsächlich liegt die durchschnittliche Interventionszeit laut Gemeindepräsident Hansjörg Wilde (parteilos) bei knapp über drei Minuten.

Unter den Anwohnern stösst der Frust auf Verständnis. Denn seit November 2015 ist der Posten am Sonntag gar nicht besetzt und Patrouillen operieren von der Polizeiwache Clara aus. Eine Zeugin des Vorfalls hält das für «blöde Sparerei am falschen Ort».

Sicherheit in Schieflage?

Als das Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) 2015 beschloss, die Wache in einen teilzeit-besetzten Posten umzuwandeln, regte sich Widerstand. Mit der Sicherheitsinitiative sollte die Wache gerettet werden. Nachdem das Departement der Gemeinde ein weiteres Patrouillen-Fahrzeug zugestand, wurde die Initiative aber im April 2017 zurückgezogen.

Noch im Dezember 2016 hatte das JSD eine positive Bilanz zur Lage in Riehen gezogen. Die Polizeipräsenz auf der Strasse habe sich erhöht. Das subjektive Empfinden der Riehener ist aber anders: «Wir sind zurzeit durch Kriminalität geschädigt», klagt eine Anwohnerin und findet: «Jetzt reicht es!»

Auch der Vater sagt: «Das Sicherheitsgefühl ist nicht mehr da. Ich wünsche mir mehr Polizeipräsenz.»

Anfang März hatte ein Mann versucht, gleich zwei Geschäfte in der Gemeinde zu überfallen. Im Januar wurden in einer Nacht zehn Betriebe Opfer von Einbrüchen.

Gemeindepräsident zeigt Verständnis

«Ich war auch schon betroffen. Fünf Minuten können einem dann wie eine Ewigkeit vorkommen», sagt Gemeindepräsident Wilde. Die Opfer könne man auch nicht damit vertrösten, wie gut das System in der Regel funktioniere.

Wilde verweist auf der Gemeinde vorliegende Zahlen, die in Riehen «keinen Hotspot der Kriminalität» aufzeigen würden. Auch habe sich die Delinquenz seit dem Übergang von Wache zu Posten nicht verändert. «Es gibt leider unvermeidliche Einzelfälle. Egal, wieviel Geld man in die Hand nimmt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.» Um die Sicherheitslage mache er sich aber keine Sorgen.

Patrouillenfahrzeug schneller als Postenbesatzung

JSD-Sprecher Martin Schütz stuft die Interventionszeit von neun Minuten als gut ein. Im Gesamtkanton liege sie bei fünf bis zehn Minuten, womit man weit vor anderen Polizeikorps liege. Zudem sei es schneller, das nächstgelegene Patrouillenfahrzeug zu entsenden, als die Besatzung eines Postens zu mobilisieren: «Die dort anwesenden Polizisten müssten sich nach einem Aufgebot ausrüsten sowie den Posten korrekt schliessen, bevor sie sich in das Fahrzeug setzen und losfahren können», sagt er.

Die generelle Sicherheitslage in Riehen kommentiert Schütz lediglich mit Informationen zum Sicherheitsdispositiv. Ein Patrouillenfahrzeug sei «schwergewichtig in Riehen unterwegs». Weiter patroullierten uniformierte und zivile Polizeikräfte regelmässig in der Gemeinde, und die Polizisten des Postens seien im Dorfkern und den Quartieren sichtbar präsent.

(las)