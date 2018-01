Spürnase und Herrchen finden jeden Franken

Egal wie gut die Noten versteckt sind, Spürhund Schröder findet sie. Der 6-jährige Riesenschnauzer und sein Hundeführer, Feldweibel Jörg Waldner von der Kantonspolizei Basel-Stadt, sind ein eingespieltes Team. «Er findet selbst gut verpacktes Geld, denn ein Hund kann selbst kleinste Mengen von Geruchsmolekülen in der Luft wahrnehmen», sagt Waldner.

Schröder ist erst seit März bei der Kantonspolizei und der erste Notengeldspürhund im Korps. Zuvor konnte Schröder schon Drogen erschnüffeln. Aber, wo mit Rauschgift gehandelt wird, ist immer auch Geld im Spiel. Und da macht sich die Spürnase bezahlt. Schröder hat schon mehrere tausend Franken und Euro Drogengeld erschnüffelt. «Ich wurde auch schon vom Erbschaftsamt angefragt, um in einem Haus verstecktes Geld zu finden», erzählt Waldner.

Bevor sein Partner mit der kalten Schnauze aber auf Nötlijagd gehen konnte, musste er ein intensives Training durchlaufen. «Alle Diensthunde werden zuerst im Schutzdienstbereich ausgebildet», so Waldner. Dabei müssten sie lernen, in kritischen Situationen richtig zu reagieren und dennoch gesellschaftsfähig zu bleiben. «Wenn ich mit dem Hund durch den Weihnachtsmarkt gehe, darf ich mir keine Sorgen machen müssen, ob er jemanden beisst», so Waldner.

Vielseitige Vierbeiner

Laut dem Feldweibel werden bei der Kantonspolizei hauptsächlich sogenannte Kombihunde ausgebildet. Das heisst, sie bekommen neben dem Schutzdienstbereich noch eine zusätzliche Spezialausbildung. Schröder wurde zuerst als Rauschgift-Sprühund trainiert. Weil bei Rauschgift-Delikten oft Bargeld im Spiel sei, habe man sich entschlossen, den Hund auch so auszubilden, Geldnoten zu erschnüffeln.

«Das Schwierige ist, den Hund so zu trainieren, dass er weiss, was man von ihm will und das er es anzeigt», erklärt Waldner. Beherrsche das Tier diese Grundlagen erst einmal, sei es ein Leichtes, ihn auf die Suche weiterer Substanzen zu trimmen.

Alles Geld stinkt gleich

Das Gros des Notengeldes auf der Welt besteht aus dem gleichen Material und riecht folglich ähnlich. Ob Franken, Euro oder Dollar, Schröder kann es ausfinding machen. Sensibilisiert wurde er auf drei Stufen: rohes Notenpapier, lackiertes Notenpapier und fertige Noten. Zeigt er seinen Fund richtig an, lässt ihn Herrchen ans Spielzeug. Zeigt er falsch an, gibt es keine Belohnung.

«Der Hund muss einen ausgebildeten Beutetrieb haben, damit er mit voller Motivation bei der Suche dabei ist», sagt Waldner. Für das Tier sei es schliesslich nur ein Spiel mit Aussicht auf Belohnung. Bei Schröder muss er sich hierbei allerdings keine Sorgen machen: Bei einer Übung mit verstecktem Geld erschnüffelte das vierbeinige Energiebündel in Windeseile alle verborgenen Noten und zeigte sie diszipliniert an.

Spürnase und Herrchen finden jeden Franken

(las)