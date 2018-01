Stein überfahren und auf dem Dach gelandet

Der junge Lenker war am Dienstagabend nach 17 Uhr auf der kantonalen Autostrasse A22 von Liestal in Richtung Basel unterwegs. Kurz vor dem Hülftenkreisel vor der Ausfahrt Pratteln geriet seine Fahrt ausser Kontrolle: Der 23-Jährige verpasste die Kurve und kollidierte daraufhin mit einem Stein. In der Folge überschlug sich sein Fahrzeug und kam bei der Mittelleitplanke auf dem Dach zum Stillstand.

Der Lenker konnte sich noch selbständig befreien, musste aber zur Kontrolle ins Spital. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Die A22 war noch bis kurz nach 19 Uhr in Fahrtrichtung Basel gesperrt.

(lha)