«Stinkenden Müll entsorge ich in der Öffentlichkeit»

Fünf Prozent aller Basler – das sind immerhin rund 9700 Personen – entsorgen ihren Müll unkorrekt oder illegal in öffentlichen Abfallbehältern. «Der Stadt Basel entsteht dadurch ein Schaden von jährlich rund 217'000 Franken», erklärt André Frauchiger, Sprecher des Tiefbauamts, zu dem die Stadtreinigung gehört. Dabei beobachte die Stadtreinigung immer wieder Rentner, die ihre weissen Säcklein mit Hauskehricht gezielt in den geleerten Abfallbehältern deponieren. «Aber auch Jüngere nehmen nicht immer den Bebbi-Sagg», sagt er.

Einer von ihnen ist Robert A.* Der 43-Jährige wohnt in einem Singlehaushalt im Herzen von Basel. Weil die 35-Liter-Säcke für ihn allein zu gross waren und er für die kleineren 17-Liter-Säcke keinen geeigneten Behälter hatte, fing er vor sechs Jahren an, einen Teil seines Hauskehrichts in der Öffentlichkeit zu entsorgen.

«Stinkende Abfälle entsorge ich in öffentlich»

«Alles was stinkt, also vor allem Essensreste, packe ich in die kleinen dursichtigen Plastiksäckli aus dem Supermarkt und werfe sie dann in öffentliche Mülleimer», erzählt der langjährige Müllsünder. Da bei ihm als Single nicht viel Kehricht anfalle, bringe er ihn nur selten raus. «Wenn dann im Bebbi-Sagg etwas vor sich hin gammelt, stinkt das in der ganzen Küche», sagt er.

Laut Frauchiger haben viele Leute das Problem mit dem Geruch. Er empfiehlt in solchen Fällen einen geschlossenen Behälter, der schlechte Gerüchte einschliesst. So lasse sich das Problem gut in den Griff kriegen.

«Schämen tu ich mich nicht»

In Basel sind neben der Kantonspolizei noch vier Abfallpolizisten unterwegs, die Müllsündern wie Robert A. auf der Spur sind. Fehlbaren drohen dabei 100 Franken Busse. Erwischt wurde er aber noch nie: «Ich entsorge den Müll circa alle zehn Tage. Entsprechend klein sind meine Säcke und fallen daher niemandem auf». Zu seinen beliebten Stammplätzen gehören die grossen Müllcontainer am Rheinufer.

Ob er sich ein bisschen schämt? «Der Weg von meiner Wohnung zu den Mülleimern ist sehr nah, den Sack habe ich also nicht allzu lange in der Hand, deshalb fällt es nicht auf. Schämen tu ich mich nicht», so A.

«Zahle Krankenkassenprämien und bin nie krank»

Weiter rechtfertigt er sich: «Ich zahle enorm hohe Krankenkassenbeiträge und bin nie krank. Insofern würde ich sagen, dass ich mir auf diese Art und Weise auch ein bisschen mein Geld zurückhole.» Er behauptet: «Jeder, der sich ungerecht behandelt fühlt, betrügt das System, wenn er kann. Beispielsweise bei Versicherungsfällen. Da bin ich korrekt, weiss aber von vielen Menschen im Umfeld, dass sie bei Schadensfällen aufrunden.»

Robert A. wird also weitermachen. Angst vor weiter Busse hat er nicht und auch kein schlechtes Gewissen. Sein Credo: «Der, der korrekt lebt, lebt vielleicht mit reinem Gewissen – zahlt aber auch am meisten.»

*Name von der Redaktion geändert

