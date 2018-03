Lenny landete und legte gleich mit Paaren los

Rechtzeitig zum Frühlingsanfang ist Storch Lenny am Sonntag im Basler Zoo gelandet. Nur einen Tag zuvor war der Kult-Storch von seiner letzten Station im Naturpark in der Camargue (F) auf dem Weg zum Zolli abgehoben. Nun ist er also wieder zuhause. Ganz reibungslos verlief seine Ankunft jedoch nicht.

«Lennys Horst war bereits von einem anderen Paar besetzt. Was nun? Überhaupt kein Problem für Lenny, er fackelte nicht lange und eroberte gleich nach seiner Ankunft seinen geliebten Horst zurück», schreibt der Zoo auf seiner Facebook-Seite.

«Jetzt kann es losgehen mit dem Eierlegen»

Auch heute musste Lenny seinen geliebten Horst noch einmal – erfolgreich – verteidigen. Das vertriebene Storchenpaar schien sich noch nicht mit Lennys Wiedereinzug abgefunden zu haben. «Es wurde nochmal diskutiert», beschreibt Tierpfleger Markus Bracher die Auseinandersetzung.

Lenny sei sehr dominant und wisse seinen langen Schnabel gut einzusetzen. Seine langjährige Storchenpartnerin, die noch namenlos ist, sei auch schon wieder an seiner Seite. Erste Paarungen haben bereits stattgefunden, berichtet Bracher und verkündet: «Jetzt kann es losgehen mit dem Eierlegen.»

Storchenkinder schlüpfen zu Ostern

Als nächstes werde das Storchenpaar nun ihr Nest ausbauen und polstern, damit alles schön weich ist, wenn der Nachwuchs schlüpft. Die Storchenkinder werden in ungefähr einem Monat erwartet – also pünktlich zum Osterfest. Es scheint, Storch Lenny hat ein Gefühl für das perfekte Timing.

