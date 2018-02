«Die Studenten sind nicht faul, sondern verzweifelt»

In einer öffentlichen Facebook-Gruppe der Universität Basel tauchte vergangene Woche eine Annonce auf, die unter anderem Ghostwriting anbot. Ghostwriter verfassen Texte für Auftraggeber. Diese publizieren sie dann unter eigenem Namen – oder geben sie als eigenen Arbeiten an der Uni ab.

Das Phänomen ist weit verbreitet. Strafrechtliche Schritte liefen aber bisher ins Leere. Die Universität St. Gallen versuchte in der Vergangenheit erfolglos, gegen eine Ghostwriter-Agentur vorzugehen, wie das «Tagblatt» berichtete.

«Meine Kunden sind nicht faul»

Die 35-jährige Berlinerin, die das Inserat postete, nimmt auf Anfrage Stellung. Aus ihrer Sicht seien viele Studenten mit ihrer Situation überfordert und suchten nach Hilfe. «Sie erhalten zu wenig Unterstützung von ihren Betreuern und können sich nicht mit den Themen auseinandersetzen, geschweige denn Arbeiten darüber verfassen», sagt sie.

Zudem müssten viele Studenten nebenbei arbeiten. In Kombination mit den Anforderungen der Universitäten treibe das einige in existentielle Nöte. «Meine Kunden sind nicht faul, sondern verzweifelt», hält sie fest. Eine junge Frau habe am Telefon gar geweint.

«Ich will vor allem coachen», erklärt die Deutsche. Sie wolle überforderten Studenten helfen, gute Arbeiten abgeben zu können. Das Ghostwriting als solches stehe für sie nicht im Vordergrund. «Das Material, mit dem ich arbeiten muss, ist oft schlecht. Das Problem liegt am Bildungssystem, das diese jungen Menschen alleine lässt», sagt sie.

«Ghostwriting per se ist legal»

Rechtsanwalt Martin Steiger, dessen Kanzlei auf Recht im digitalen Raum spezialisiert, weist darauf hin, dass Ghostwriting per se legal sei. «Man beauftragt jemanden damit, einen Text zu verfassen», sagt er. Was danach mit dem Text geschehe, sei eine andere Frage.

Steiger stuft es als schwierig ein, im akademischen Umfeld einen Straftatbestand zu konstruieren. «Die Hürden für Verfahren wegen Urkundenfälschung sind sehr hoch», konstatiert er. Zudem hält er es für wenig sinnvoll, die Staatsanwaltschaft bei Fällen hinzuzuziehen, für die die Universitäten bereits klare Reglemente haben: «Die disziplinarischen Folgen sind oft viel schwerwiegender», so Steiger.

Ebenfalls relativiert er die Verfolgung der Ghostwriter: «Das Angebot deutet auf eine Nachfrage hin». Die Anzahl der geforderten schriftlichen Arbeiten habe seit der Bologna-Reform stark zugenommen. Statt die Symptome zu bekämpfen, solle man das Problem zum Beispiel durch andere Arten von Aufgaben und Prüfungen angehen.

Universität distanziert sich, Gruppe handelt

Die Universität Basel distanziert sich von den diversen inoffiziellen Uni-Facebook-Seiten. Auf ihrer offiziellen Seite würden deratige Beiträge gelöscht, wie Mediensprecher Reto Caluori auf Anfrage mitteilt. Ghostwriting würde wie anderes unlauteres Verhalten den Richtlinien der Fakultäten entsprechend bestraft.

Fehlbaren Studenten der philosophisch-historischen Fakultät drohen Konsequenzen von einer Bewertung mit der Note 1 bis zum Ausschluss vom Studium im Wiederholungsfall. Zur Anzahl von Ghostwriting-Fällen habe die Universität keine Informationen.

Bei der betroffenen Facebook-Gruppe sind solche Annoncen ebenfalls nicht gerne gesehen. «Ich bin erstaunt über diesen Post», sagt Administrator Manuel Alvarez. Er habe den Beitrag sofort gelöscht und die Nutzerin blockiert – das übliche Vorgehen in solchen Fällen. Vor rund einem Jahr hätten die Admins einen ähnlichen Post entdeckt und umgehend entfernt.

(las)