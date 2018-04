Gewinnt Alycia (10) aus Basel «The Voice Kids»?

Alycia Bunch hat es bei der deutschen Castingshow «The Voice Kids» ganz weit nach oben geschafft. Im sogenannten Sing-Off überzeugte die junge Baslerin mit ihrer gefühlvollen Performance. Mit dem Song «Clown» der schottischen Sängerin Emeli Sandé hat sie sich am Sonntagabend ins Finale gesungen, das am kommenden Sonntag live aus Berlin übertragen wird.

Popstar Nena («99 Luftballons») hat die Basler Schülerin als Coach unter ihre Fittiche genommen. Sie ist auch eines der Vorbilder von Alycia und deren Wunschkandidatin bei den Coaches der Sendung. «Am Dienstag fliegen wir nach Berlin, da wird dann noch jeden Tag geprobt», sagt Alycia.

Die Musik in den Genen

Der Zehnjährigen ist ihr musikalisches Talent schon in die Wiege gelegt. Ihre Mutter Krisztina ist Berufspianistin und unterrichtet an der Musikakademie in Basel. Auch ihr Vater, der vor drei Jahren verstorben ist, war Musiker. Er war Gitarrist und Amerikaner, was Alycias akzentfreies Englisch erklärt. Auch ihre Schwester Anthea ist künstlerisch begabt – sie studiert Modedesign in Zürich und näht die Outfits für Alycias Auftritte.

«Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit komme. Ich dachte eigentlich, dass ich nur in den ersten Runden dabei bin», sagt Alycia. Schon in den Blind Auditions zu Beginn des Contests waren sowohl Publikum als auch Juroren ganz aus dem Häuschen ob der Darbietung des Basler Gesangstalents.

Singen bis die Nachbarn reklamieren

Alycia selbst singt von klein auf leidenschaftlich gerne. Da sie am liebsten vor dem Ins-Bett-Gehen singt, gab es teilweise schon Beschwerden aus der Nachbarschaft. Die hielten Alycia wohl nicht für ein Supertalent. Anders als ihr persönliches Umfeld. «Meine Freundin hat mir vorgeschlagen, bei ‹The Voice› mitzumachen, und dann habe ich gedacht, wieso nicht?», erklärt Alycia.

Die Zehnjährige dachte bislang auch gar nicht an eine Bühnenkarriere, sondern vielmehr an ein Wirtschaftsstudium. Wer weiss, vielleicht hat das Leben aber noch etwas anderes mit ihr vor.

«Ich bin mega aufgeregt, weil es eine tolle Zeit ist»

Familie und Freunde sind sehr stolz und beim Finale werden acht Personen in Berlin mitfiebern, unter anderem die Grossmutter und die grosse Schwester. Alle anderen können den Auftritt im Fernsehen live mitverfolgen.

«Ich bin mega aufgeregt, weil es eine tolle Zeit ist», sagt Alycia. Die Proben mit Popstar Nena und den anderen Teilnehmern bereiten ihr viel Spass und sie hoffe, am Sonntag ihr Bestes geben zu können. Doch egal, ob sie gewinne oder nicht, sei sie sehr froh, überhaupt dabei sein zu dürfen.

