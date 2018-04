Wer war Theo der Pfeifenraucher wirklich?

Sie nannten ihn «Theo, den Pfeifenraucher», die Wissenschaftler. Das Gerippe von «Theo», das 1984 auf einem alten Friedhof bei der Kirche St. Theodor ausgehoben wurde, wird momentan im Naturhistorischen Museum untersucht.

Seinen Namen erhielt er, weil sein Skelett spannende Spuren aufweist. Anhand seiner Zähne fanden die Forscher heraus, dass er gerne paffte: Weil er oft eine Pfeife aus Ton zwischen den Zähnen hielt, schliff sie mit der Zeit halbrunde Löcher in sein Gebiss.

Nun wollen die Knochenjäger die Identität von Theo dem Pfeifenraucher klären. «Das Spannende bei unserer Arbeit ist, dass wir anhand der Knochen Rückschlüsse ziehen können, wie die Menschen damals gelebt haben», sagt Gerhard Hotz, anthropologischer Kurator am Naturhistorischen Museum.

Der Knochenjäger versucht nun gemeinsam mit einem Team aus Historikern, Geneaologen, Forensikern und Genetikern herauszufinden, wer Theo wirklich war und was seine Geschichte ist. Dabei folgen sie vor allem dem Ausschlussverfahren: Die Forscher suchen in alten Personenregistern nach Namen, die zur gleichen Zeit wie Theo der Pfeifenraucher gelebt haben und gestorben sind. So blieb am Schluss eine Liste mit möglichen Namen, die nun mit Theo abgeglichen werden.

Skelett als Speicher unseres Alltags

Zwischen 1779 und 1833 wurden in Kleinbasel 4'334 Personen beerdigt, davon waren 2'069 Männer. Dass Theo ein Mann war, weiss man wegen der Beschaffenheit seiner Beckenknochen.

«Anhand der Muskelansätze vermuten wir ausserdem, dass er ein eher zierlicher Mann war», erklärt Hotz und fügt hinzu: «Das Skelett ist ein Speicher von allem, was wir machen. Es passt sich permanent unserem Alltag an.» Als Schwerarbeiter wird «Theo» demnach wohl nicht tätig gewesen sein.

Eine Analyse seiner Zähne ergab, dass er mit etwa 30 Jahren gestorben ist. Aufgrund weiterer Faktoren wie Bestattungsart konnte die Personengruppe weiter eingekreist werden. Einige Spuren führten die Familienforscher sogar nach Argentinien und Indonesien – aufgrund einer Hungersnot wanderten damals vor allem arme junge Männer aus. «Diese Personen konnten wir mittlerweile aber ausschliessen», so der Knochenjäger.

Ist «Theo» ein Mordopfer?

In Frage kam nach dem Ausschlussverfahren etwa Glasermeister Christian Friedrich Bender. Wie den Akten zu entnehmen ist, hat der achtfache Familienvater sich mit einer Rasierklinge selbst die Kehle durchgeschnitten – so gab es zumindest seine Ehefrau zu Protokoll.

Der Rechtsmediziner vermerkte bei der Obduktion einen Schnitt von rechts nach links. Als Rechtshänder hätte Theo – sollte es sich dabei um Bender gehandelt haben – die Klinge aber von links nach rechts geführt.

Ausstehende DNA-Probe aus den USA

Ein weiterer möglicher Kandidat war Achilles Itin. Sein Vater, ein Stadtsoldat, musste die neunköpfige Familie mit zehn Franken Monatslohn ernähren. Achilles war ledig und hat bis zu seinem Tod mit 30 Jahren wahrscheinlich bei der Familie gelebt.

Weiter zeigte das Ausschlussverfahren, dass Nachfahren einer in Frage kommenden Person in die USA ausgewandert war. Die Wissenschaftler hoffen nun, dass dieser weit entfernte, mögliche Verwandte ihnen eine DNA-Probe zur Überprüfung gibt. Bei einer Übereinstimmung wäre Theos Herkunft gelöst. Ansonsten würde die Suche weitergehen: «Ich bin mir sicher, dass Theos wahre Identität bald geklärt ist. Die Chancen dafür stehen gut», sagt Hotz.

Bis dann aber Theo der Pfeifenraucher einfach Theo der Pfeifenraucher.

(sis)