Behörden schlagen Alarm wegen Tätowiertinte

Nicht unter die Haut kommen 18 von 28 untersuchten Tätowiertinten aus den USA und Italien, wie das Kantonslabor Basel-Stadt am Donnerstag mitteilte. Sie sind zu stark mit krebserregenden oder allergenen Stoffen belastet, oder die Inhalte wurden falsch deklariert.

Bei sechs Proben entdeckten die Chemiker Stoffe, die bei Tieren schon in kleinen Mengen krebserregend sind. Die Konzentrationen in den Proben lagen zwischen 21 und 214 Mikrogramm pro Kilo. Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 15 Mikrogramm.

Illegale Konservierungsmittel und mangelnde Deklarationen

In fünf Proben wurde das unerlaubte Konservierungsmittel Benzisothiazolinon (BIT) nachgewiesen. Eine davon enthielt sogar die höchste je vom Labor gemessene Konzentration von 634 Milligramm pro Kilo. BIT kann allergische Reaktionen auslösen und gilt deshalb in der Schweiz als unsicher für den Gebrauch in Kosmetika.

Weiter wurden zahlreiche fehlerhafte Deklarationen von Inhaltsstoffen beanstandet. Die Tinten eines amerikanischen Herstellers enthielten zudem verbotene, nicht angegebene Pigmente.

Kantonslabor will weiter Tinten untersuchen

Die Proben stammten von Basler Tattoo-Studios, aus Graubünden sowie von anderen Privatanbietern. Aufgrund der Befunde will das Kantonslabor der Kontrolle von Tätowiertinten weiterhin eine hohe Priotität einräumen.

(las)