Mysteriöse Zeichen an Briefkästen machen Angst

Ende letzter Woche bemerkten mehrere Bewohner des Niederholz-Quartiers in Riehen schwarze Filzstift-Markierung an ihrem Briefkasten. Sind es Gaunerzinken, die von Einbrechern beim Auskundschaften angebracht wurden? Im Niederholz ging das Rätseln los. Und auch auf Social Media wurden die Zeichen zum Thema: «Die Personen, die dort wohnen, sollen die Augen offen halten. Die Polizei ist informiert», schrieb ein Bewohner des Quartiers auf Facebook.

Offenbar hat das Niederholz schon länger ein Problem mit den mysteriösen Markierungen. «Das kommt nun schon zum dritten oder vierten Mal vor», berichtet eine ältere Bewohnerin gegenüber 20 Minuten. Nicht nur schwarze Striche, auch Kritzel oder mit Bleistift gemalte Kreuze finden sich an Briefkästen (siehe Bildstrecke). «Seit diese Zeichen da sind, bin ich achtsamer. Es könnten Gauner dahinter stecken», so die Frau.

Waren es Verteiler von Prospekten?

Die Riehener sind, was Einbrüche angeht, gebrannte Kinder. Erst Ende Januar knöpften sich Unbekannte in einer Nacht zehn Betriebe im Riehener Dorfzentrum vor. Die Täter sind bis heute flüchtig. Und Einbrüche waren auch das Top-Thema bei den Gemeindewahlen in diesem Monat. Viele Riehener fühlen sich in ihrem Zuhause nicht mehr sicher.

Womöglich haben die mysteriösen Zeichen aber einen ganz anderen Hintergrund. Ein Anwohner vermutet Werbeverträger. «Prospekt-Verteilfirmen instruieren ihre Angestellten nicht richtig», meint er. Die Verteiler wüssten nicht, für was die Werbeverbotskleber stehen und würden mit «uralten Verteilerlisten» arbeiten. Die Kuriere malten die Zeichen an die Briefkästen, um effizienter arbeiten zu können.

Markierungen ein Problem in der Branche

Tatsächlich kommt das vor. Zwei Zustellerfirmen bestätigen auf Anfrage, dass bei Ihnen jeweils schon einmal ein Angestellter Briefkästen markiert habe. Allerdings sei ihnen das Problem zurzeit nicht bekannt, erklären sowohl die Distriba AG als auch die Presto Presse-Vertriebs AG. Sie würden ihre Kuriere einarbeiten und über die gängigen Werbeverbots-Kleber informieren. «Unseren Angestellten ist es zudem verboten, Markierungen an Briefkästen anzubringen», erklärt die Presto Presse-Vertriebs AG.

Die Firma weiss auch, warum: Die Briefkasten-Zeichen sind in der Branche durchaus ein Problem. Alle angefragten Verteilerfirmen wissen vom Phänomen – und von der Verwechslungsgefahr mit Codezeichen von Einbrechern. Sogenannte Gaunerzinken kommen bei Kriminellen immer wieder zum Einsatz, um mittels Codezeichen nachfolgenden Ganoven zu signalisieren, ob in der besagten Behausung etwas zu holen ist oder nicht. Es gibt verschiedene Zeichen mit verschiedenen Bedeutungen (siehe Bildstrecke).

«Kann ein Hinweis auf Einbrecher sein»

Die Kantonspolizei Basel-Stadt konnte zu den Vorfällen in Riehen gegenüber 20 Minuten keine Auskunft geben. Sprecher Toprak Yerguz bestätigt aber: «Markierungen an Briefkästen kommen immer wieder vor und können – müssen aber nicht – ein Hinweis sein für die Auskundschaftung von Liegenschaften durch Einbrecher.» Betroffene sollen die Markierungen fotografieren, bei der Polizei melden und sie schliesslich entfernen, rät Yerguz.

