Töfffahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Auf der Bretzwilerstrasse in Seewen kollidierten am Mittwoch gegen 17 Uhr ein Auto und ein Töff. Der Töfffahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die Einsatzkräfte forderten die Rega an, um ihn ins Spital zu fliegen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, wie die Solothurner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Sie sucht nun nach Zeugen, vor allem nach dem Fahrer eines roten Kombis, der zur Unfallzeit auf der Strasse in Richtung Ziefen fuhr.

(las)