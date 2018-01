Töff-Freestyler trotzen der Schwerkraft

Umfrage Sind Sie auch schon einmal mit einem Fahrzeug abgehoben? Ja, sogar mit super Landung.

Der Flug war grossartig, über die Landung möchte ich nicht sprechen.

Zählen Flugzeuge auch?

Ist mir noch nie passiert.

Versuchen Sie das besser nicht selber zu Hause. Akrobaten aus aller Welt zeigten am Samstag in Basel, wie losgelöst von der Schwerkraft man mit einem Motocross-Töff fliegen kann – akrobatische Höchstleistungen inklusive. Die Night of the Jumps in der St.-Jakobshalle war der Auftakt zur diesjährigen Tour des Freestyle-Zirkus durch die Stadien Europas.

(las)