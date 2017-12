Kinder wollen Anlage in «Georg Park» umtaufen

Die Basler Polizei hat im Zusammenhang mit der Tötung eines Obdachlosen in der Basler Dreirosenanlage einen 21-Jährigen festgenommen. Entsprechende Hinweise hätten die Beamten zu dem Mann geführt, wie Mediensprecher Peter Gill auf Anfrage sagt.

Der in Basel wohnhafte Brasilianer V.R.* wird verdächtigt, den 60-jährigen Georg C. erstochen zu haben. Der genaue Tathergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Verdächtige kommt in Untersuchungshaft.

Mehrstündiger Einsatz

Die Polizei hat den mutmasslichen Täter in einem Grosseinsatz in der Nacht auf Freitag im Hegenheimer-Quartier aufgegriffen. Laut Leserreportern dauerte der Einsatz mehrere Stunden.

V.R. habe in einer 1-Zimmerwohnung gewohnt. Ein Augenzeuge beschreibt den Verhafteten als eher ungepflegt. Er sei noch nicht lange an der Adresse wohnhaft und bisher nicht aufgefallen.



Video zur Festnahme in Basel. (Quelle: 20 Minuten)

Dealer verpfiffen

Der tote Körper des im Quartier bekannten Obdachlosen war auf einer Sitzbank in der Dreirosenanlage unweit eines Basketballplatzes gefunden worden. Georg C. hatte sich früheren Angaben zufolge seit längerer Zeit in der Dreirosenanlage beim Rhein aufgehalten.



Ein ganzes Quartier trauert um Georg. (Quelle: 20 Minuten)

Wie die «Tageswoche» aus einem früheren Bericht des «Beobachters» zitiert, habe Georg C. stets den Quartierpolizisten verständigt, wenn er einen Dealer sah. Ist das ein Hinweis auf das Motiv?

Die Polizei macht in ihrer Mitteilung keine Angaben dazu. «Der Grund der Tat ist nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen», heisst es darin.

Die Trauer um den Verstorbenen ist gross. Auch heute kommen zahlreiche Personen in die Dreirosenanlage und zünden Kerzen an. Besonders bei den Kleinen war der Obdachlose beliebt. «Die Kinder wollen, dass der Park umgetauft wird: in Georg-Park», schildert eine Mutter.

*Name der Redaktion bekannt.