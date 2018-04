Trächtiges Reh von Schäferhund gerissen

Ein Hund hat am Karfreitag im deutschen Herrischried in der Nähe von Basel im Wald ein Reh gerissen. Der Schäferhund liess erst von seinem Opfer ab, nachdem der Jäger Warnschüsse abgab. Da war es allerdings schon zu spät: Das Reh war so schwer verletzt, dass es von einem Jäger mit einem Gnadenschuss getötet werden musste, wie die «Badische Zeitung» schreibt. Wie sich später herausstellte, war das Weibchen zum Zeitpunkt des Todes mit zwei Kitzen trächtig.

Der Jäger erhebt gegenüber der Zeitung schwere Vorwürfe gegen den Hundehalter. Dieser habe seinen Hund nicht nur am Freitag, sondern auch am Tag darauf frei herumlaufen lassen. Der Schäferhund habe sich auch nur schwer einfangen lassen und der Halter habe die Kontaktaufnahme verweigert.

Gehört der Hund an die Leine?

Inzwischen hat die Jägerschaft Herrischried Anzeige gegen den Halter erstattet. Der Polizeiposten Görwihl bestätigte dies auf Anfrage von 20 Minuten. Zur Zeit seien Abklärungen im Gange.

Die Jägerschaft fordert zudem, dass dem Hund eine Leinen- und eine Maulkorbpflicht auferlegt wird. Zudem ersucht sie um Genehmigung, den Schäferhund bei einem erneuten Vorfall abschiessen zu dürfen.

Im Kanton Baselland gilt für Hunde vom 1. April bis zum 31. Juli in Waldgebieten eine Leinenpflicht. Diese dient dem Schutz des Wildes während der Hauptsetz- und Brutzeit. Fehlbaren Hundehaltern droht ein Verfahren wegen Verstosses gegen das Jagdgesetz.

