Das Schicksal von Kater Liko (5), der am Wochenende tot in einer Kartonschachtel vor dem Haus seines Besitzers in Muttenz deponiert wurde, ist möglicherweise kein Einzelfall. Knapp einen Kilometer Luftlinie vom Fundort entfernt im Quartier Freidorf werden gleich drei Katzen vermisst.

«So langsam kommt es uns komisch vor», sagt Chris Merlin, der seinen Kater Randy, eine Sibirische Wildkatze, seit Anfang November vermisst. «Ist da ein Katzenhasser unterwegs?», fragt er sich. Um Randy zu finden, hat er schon alle Hebel in Bewegung gesetzt. In seinem und angrenzenden Quartieren hat er schon über 100 Flyer verteilt. Nun wird er den Fall auch der Polizei melden. «Es ist auf jeden Fall sehr frustrierend», sagt er.

Hat ein Fuchs die Kater gerissen?

Der Tierschutz beider Basel, der auch die kantonale Meldestelle für vermisste Tiere betreibt, hat Kenntnis von zwei weitern vermissten Büsi aus Muttenz: Kater Wilfried und Kater Luis. Wie Liko und Randy sind auch sie teure, langhaarige Rassekatzen. Beide werden seit Ende Dezember vermisst.

Das Verschwinden der Katzen könnte allerdings auch einen natürlichen Grund haben. «Das Wild hat Hunger. Es kommt immer wieder vor, dass Füchse Katzen töten», weiss Béatrice Kirn, Leiterin des Tierschutz beider Basel.

Oder war es gar ein Dieb?

Chris Merlin hat noch einen anderen Verdacht. «Vielleicht wurden die Katzen auch gestohlen.» Seine Sibirische Waldkatze sei sehr teuer gewesen. Im Internet kursieren entsprechende Berichte von Besitzern teurer Rassekatzen. Verschiedentlich wurde deshalb auch schon davor gewarnt, sie ins Freie zu lassen. Merlin hat die Hoffnung aber noch nicht verloren. «Wir haben noch nicht aufgegeben», sagt er kämpferisch.

