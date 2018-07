Nägel auf Strasse gestreut – Reifen platt

«Die Nägel waren nicht punktuell verteilt, sondern über eine grosse Fläche verstreut», sagt Andreas Mock, Sprecher der Solothurner Polizei. Deshalb gehe man nicht von Zufall, sondern von einer vorsätzlichen Tat aus.

Ein weiteres Indiz für die absichtliche Platzierung der Nägel ist laut Mock, dass die Nägel präpariert wurden. «Sie wurden teilweise in rechte Winkel gebogen», sagt er.

Vier Autofahrer fuhren am Samstagmorgen auf der Flühstrasse in die Nägel hinein – ihre Fahrzeuge erlitten Reifenschäden, wie es in einer Mitteilung der Polizei weiter heisst. Die Verantwortlichen konnten bisher nicht identifiziert werden. Ermittelt wird gegen Unbekannt.

(las)