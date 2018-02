Blackout am Steuer – Auto überschlägt sich

Am Sonntag kam es nach 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Reigoldswil. Eine Autofahrerin verlor die Herrschaft über ihr Auto und fuhr gegen eine Leitplanke am rechten Strassenrand. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Laut der Baselbieter Polizei kam es aus medizinischen Gründen zum Unfall. Der Sachschaden könne noch nicht genau beziffert werden, sei aber «erheblich». Verletzt wurde niemand.

(las)